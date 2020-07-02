Чт, 2.07.2020
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Кандидаты на должность начальника Госполиции: Гришин, Шулте и кто-то еще

Андрей Гришин и Юрис Шулте

ФОТО: LETA

Заявки на участие в конкурсе на должность начальника Госполиции подали оба состоящих на полицейской службе генерала - нынешний и.о. начальника Госполиции Андрей Гришин и начальник Рижского регионального управления Госполиции Юрис Шулте, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Оба генерала подтвердили агентству LETA, что подали заявки на конкурс. Также агентству LETA известно, что заявку на участие в конкурсе подал еще один претендент.

Советник министра внутренних дел Сандиса Гиргенса Беата Йоните сообщила агентству LETA, что министерство еще обобщает информацию о заявках, поданных на конкурс, поэтому пока комментариев не предоставляет.

Вчера завершился срок подачи заявок на должность начальника Госполиции. Заявки на участие в конкурсе могли подавать только должностные лица из рядов старшего и высшего офицерского состава, чей стаж работы в системе МВД и учреждениях Управления мест заключения составляет не менее десяти лет.

Это означает, что судьи, прокуроры и должностные лица из других учреждений, не входящих в систему внутренних дел, участвовать в конкурсе не могли.

Как сообщалось, в конце прошлого года прежний начальник Госполиции Интс Кюзис заявил об уходе с должности. С 11 февраля до окончания конкурса и.о. начальника Госполиции является начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин.

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