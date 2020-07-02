Начато строительство пешеходной и велосипедной дорожки Иманта-Бабите

Заканчиваться дорожка будет у поворота на улицу Клейсту в Бабите.

Между велодорожкой и проезжей частью предусмотрена зеленая зона с уже имеющимися деревьями. Вдоль всей дорожки будет установлено освещение.

Проект пешеходной и велосипедной дорожки разработало Vertex, строительные работы выполняет Strabag, затраты на проект составят 695 тыс. евро. Завершить строительство дорожки планируется в октябре этого года.