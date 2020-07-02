Начато строительство пешеходной и велосипедной дорожки Иманта-Бабите, которая пройдет параллельно продолжению улицы Слокас за границей Риги до Рижской окружной дороги, сообщили в отделе по коммуникации Latvijas valsts ceļi.
Заканчиваться дорожка будет у поворота на улицу Клейсту в Бабите.
Между велодорожкой и проезжей частью предусмотрена зеленая зона с уже имеющимися деревьями. Вдоль всей дорожки будет установлено освещение.
Проект пешеходной и велосипедной дорожки разработало Vertex, строительные работы выполняет Strabag, затраты на проект составят 695 тыс. евро. Завершить строительство дорожки планируется в октябре этого года.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!