В Вентспилсе вместо груза плитки таможенники обнаружили сотни тысяч пачек сигарет

Сигареты были спрятаны в грузе автотранспорта - в коробках вместо плитки для ванной находились пачки сигарет.

Автомобиль должен был доставить груз - оборудование для ванной комнаты - из Латвии в Швецию.

После оценки сопроводительных документов таможенники приняли решение произвести сканирование транспортного средства. В результате анализа изображения появились подозрения в перевозке нелегальных товаров.

Во время углубленного контроля открылось, что в картонных коробках с надписями "плитка для ванной комнаты" находились сигареты. В грузовике находились 294 коробки.

В результате таможенного контроля в среду, 1 июля, было констатировано, что вместо указанных в сопроводительных документах товаров в грузе находятся 4 740 000 сигарет (237 000 пачек, 23 700 блоков) Winston Blue без акцизных марок.

По предварительным подсчетам, сумма неуплаченного налога за эти сигареты превышает 888 000 евро.

Начат уголовный процесс.