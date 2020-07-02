В Вентспилсе вместо груза плитки таможенники обнаружили сотни тысяч пачек сигарет

Таможенники в Вентспилсском порту предотвратили незаконную перевозку 4,74 миллионов или 237 000 пачек сигарет, сообщает агентство LETA.
Сигареты были спрятаны в грузе автотранспорта - в коробках вместо плитки для ванной находились пачки сигарет.
Автомобиль должен был доставить груз - оборудование для ванной комнаты - из Латвии в Швецию.
После оценки сопроводительных документов таможенники приняли решение произвести сканирование транспортного средства. В результате анализа изображения появились подозрения в перевозке нелегальных товаров.
Во время углубленного контроля открылось, что в картонных коробках с надписями "плитка для ванной комнаты" находились сигареты. В грузовике находились 294 коробки.
В результате таможенного контроля в среду, 1 июля, было констатировано, что вместо указанных в сопроводительных документах товаров в грузе находятся 4 740 000 сигарет (237 000 пачек, 23 700 блоков) Winston Blue без акцизных марок.
По предварительным подсчетам, сумма неуплаченного налога за эти сигареты превышает 888 000 евро.
Начат уголовный процесс.
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