Лукашенко заявил, что в Беларуси победили коронавирус

"На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили", - заявил Александр Лукашенко на вручении государственных наград накануне Дня независимости государства.

По мнению главы Беларуси, страна "продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость".

Согласно данным на 2 июля в Беларуси за время пандемии выявили 62 424 заболевших, 306 из них - за минувшие сутки. Умерли 398 человек.

Напомним, Беларусь, в отличие от большинства стран Европы, не вводила жестких ограничений из-за Covid-19. Верховный комиссар ООН Мишель Бечелет, представляя ежегодный отчет Совету по правам человека, отметила, что в стране принижают серьезность коронавирусной инфекции и подрывают усилия по борьбе с болезнью, пишет "Дождь".