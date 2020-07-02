Чт, 2.07.2020
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Четырёх латвийских хоккеистов включили в символическую сборную всех времён

Сергей Жолток

ФОТО: www.lhf.lv

На официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF) была опубликована символическая сборная всех времён по версии болельщиков. В шестёрку лучших хоккеистов попали сразу четыре игрока с латвийским паспортом.

На сайте IIHF были опубликованы символические сборные 16 национальных команд за всю историю хоккея, а затем болельщикам нужно было выбрать из них одного вратаря, двух защитников и трёх нападающих и составить международную символическую сборную.

Больше всего голосов набрал легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки, компанию которому в атаке составил чех Яромир Ягр. Замкнул тройку нападения Сергей Жолток, который на несколько голосов опередил Хелмута Балдериса.

Пару защитников составили Сандис Озолиньш и Карлис Скрастиньш, а место в воротах занял Артур Ирбе, который оставил позади Доминика Гашека, Владислава Третьяка и Хенрика Лундквиста.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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