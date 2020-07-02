Нашумевшее задержание голой женщины с ножом: корректны ли были действия полиции?

"Женщину голую в общественном месте брутально кладут на брусчатку, с прижатой коленкой полицейского к шее (!) Таким должно быть задержание? Объяснила ли Муниципальная полиция обоснованность таких действий?", написала пользователь @EvijaUnama.

Sieviete kaila publiskā vietā tiek brutāli noguldīta uz bruģa, ar piespiestu policista celi pie kakla(!). Šādai ir jābūt aizturēšanai? Vai @RigasPP paskaidros šādas rīcības pamatojumu? — Unāma (@EvijaUnama) July 1, 2020

На что другой пользователь @Mabrrrrrrrrrrrrrr ответил "Сейчас еще Флойда вспомните. Полицейские действовали нормально. Только удивило, что нет перчаток".

Tūliņ vēl Floidu piesauks. Policisti rīkojas normāli. Vienīgi izbrīnīja, ka nav cimdu. — MB. (@Mabrrrrrrrrrrrr) July 1, 2020

Пользователь @EvijaUnama продолжила дискуссию о том, что еще неизвестно, женщина была нападавшей или жертвой. Она допустила, что полиция вскоре объяснится, а "пока задавать вопросы ведь не запрещено".

Bet šī ir sieviete. Un,vēl nav zināms - uzbrucēja vai upuris. Sagaidīsim @Valsts_policija informāciju par notikušo(iespējams, tiešām @RigasPP ir baigie malači un refleksija uz video ir štruntīga izpratne par kārtību- kā jābūt). Tomēr, jautājumus uzdot nav aizliegts, vai ne? 😉 — Unāma (@EvijaUnama) July 2, 2020

"В любой цивилизованной стране общество на стороне человека. Если полиция применяет силу или насилие, должностные лица вынуждены объясняться в парламенте или СМИ. Полицейские Рижской думы показывают отношение - как применением силы против женщины, так и избеганием пояснять свои поступки", - высказался Гинт Каунисте в аккаунте @atjaunotiesisku.

Том Лусис на это ответил: "Полицейские не люди? Покажи мне цивилизованную страну, где общество на стороне окровавленного человека, вооруженного ножом. И полицейские не применяли ни силу, ни насилие".

Policisti nav cilvēki? Parādi man to civilizēto valsti, kur sabiedrība ir asiņaina un ar nazi bruņota cilvēka pusē. Also – policisti nepielietoja nedz spēku, nedz vardarbību. — Toms Lūsis (@LusisToms) July 2, 2020

Отметим, что видео уже удалено из социальных сетей. На нем было видно, что сначала женщина стояла на коленях и держала в руках нож. Затем она положила нож на землю и полицейский отпихнул его подальше. После этого женщину вынудили лечь на землю.

Представитель Муниципальной полиции Риги Том Садовскис прокомментировал действия стражей порядка. Он отметил, что стоит оценивать фактические обстоятельства и полицейский не должен действовать под влиянием эмоций.

Первоначальная информация свидетельствовала о том, что по улице ходит голая женщина, запятнанная кровью, у нее в руках достаточно большой нож. В тот момент, когда полицейские прибыли на место и отдали приказ бросить нож, женщина отказалась сделать это. Она выпустила нож из рук только после нескольких предупреждений, добавил Садовскис.

В такой ситуации задача полицейского - не только задержать лицо и защитить от него окружающих, но и позаботиться о том, чтобы и сам задерживаемый не пострадал.

Именно поэтому положить на землю - самый эффективный способ, как выполнить все требования одновременно: человек в лежачем положении не только неопасен для окружающих, но и не может нанести вреда себе, рассказал представитель полиции.

Он добавил - когда надевают наручники, нарушителей всегда прижимают к земле, а после этого придерживание больше не требуется. Именно так все и произошло в конкретном случае - после того, как на женщину надели наручники, ее отпустили, а потом полицейские помогли ей встать, чтобы проводить до оперативного транспортного средства.

Контекст: В среду, 1 июля, в Риге на набережной 11 ноября, была задержана обнаженная женщина с ножом. Ее задержали и передали медикам. Полиция выяснила, что до этого женщина находилась в одной из квартир Вецриги с неким мужчиной.

Проверяя квартиру, полицейские обнаружили там мужчину с травмами. Он также был передан медикам.

В квартире, в которой Госполиция провела оперативные следственные мероприятия, были найдены, возможно, наркотические вещества, которым назначена экспертиза.

Начат уголовный процесс по факту изготовления, приобретения, хранения, перевозке и пересылке наркотических и психотропных веществ.