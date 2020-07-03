Голосуем! Выбери лучший гол июня в чемпионате Латвии!

В июне состоялось 20 матчей, ни один из которых не закончился безголевой ничьей. Всего было забито 65 мячей, поэтому было не так просто выбрать пять кандидатов на звание "лучшие гол месяца".

Артур Карашаускс ("Лиепая")

28-летний нападающий 30 июня отметился красивым дальним ударом в матче против РФШ. К сожалению для лиепайчан, в этой игре они потерпели домашнее поражение со счётом 2:5.

Для Артура Карашаускса на данный момент это единственный гол в этом сезоне, но зато форвард возглавляет список лучших ассистентов - на его счету четыре голевые передачи.

Неманья Белакович ("Спартак")

23-летний сербский футболист 16 июня оформил дубль в ворота "Метты" и принёс юрмальской команде победу со счётом 2:1. Гол, который представлен в номинации, был забит прямым ударом со штрафного.

Стоит также добавить, что капитан "Спартака" в этом сезоне отметился уже четырьмя точными ударами.

Кришс Карклиньш ("Валмиера")

24-летний Карклиньш реализовал штрафной удар 25 июня в матче против "Вентспилса", который завершился со счётом 2:2.

Мартиньш Кигурс ("Лиепая")

23летний полузащитник в четырёх матчах этого сезона отметился двумя точными ударами - оба он провёл 21 июня в матче против "Метты", который завершился со счётом 3:0.

Раймонд Кроллис ("Метта")

16 июня 18-летний Кроллис дальним ударам вывел "Метту" вперёд в матче против "Спартака". Правда, затем вышеупомянутый Белакович забил два гола и принёс победу "Спартаку".

Стоит добавить, что в четырёх матчах этого сезона Кроллис успел забить уже четыре мяча. В прошлом сезоне футболист в 25 матчах забил 5 голов.

Голосование за лучший гол июня завершится 5 июля!