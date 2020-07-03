Джиневра Ламбруски - из-за откровенных фото с ней футболиста выгнали из Португалии

Издание Mundo Deportivo сообщает, что 21-летний футболист и его девушка Джиневра Ламбруски часто баловали своих подписчиков откровенными снимками и это не понравилось руководству "Витории".

Из-за "неправильной" активности в социальных сетях футболист был отправлен домой в итальянскую "Рому".

"Игрок обязан быть футболистом "Витории" 24 часа в сутки, уважая клуб, его болельщиков и ценности, которые он представляет. Клуб, руководители, тренерский штаб и весь состав понимают, что поведение арендованного игрока не соответствовало тому, что от него ожидали", - приводит слова главного тренера команды Хулио Веласкес Tribuna.

Помимо откровенных фото в Instagram футболист также начал покорять TikTok, куда разместил видео, где танцует и веселится после поражения его команды. Это, естественно, вызвало негодование у болельщиков клуба. Антонуччи пришлось извиняться, но в Португалии не захотели "продливать" футболиста.

Антонуччи воспитанник "Ромы" и в январе прибыл в Португалию за игровой практикой. Там его сразу предупредили, чтобы он изменил отношение к соцсетям, но любовь к Instagram, TikTok и любимой девушке оказалась сильнее.

С Джиневрой итальянец встречается около полугода. У девушки больше полумиллиона подписчиков в Instagram и сложно представить того, кто бы не публиковал совместные фото с такой дамой.