Пт, 3.07.2020
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Джиневра Ламбруски - из-за откровенных фото с ней футболиста выгнали из Португалии
Instagram недели

ФОТО: instagram.com/ginevralambruschi

Итальянского футболиста Мирко Антонуччи, который на правах аренды выступал в португальской "Витории" из Сетубала, выгнали из команды. Причина в том, что он вместе со своей девушкой слишком часто публиковал откровенные снимки в Instagram.

Издание Mundo Deportivo сообщает, что 21-летний футболист и его девушка Джиневра Ламбруски часто баловали своих подписчиков откровенными снимками и это не понравилось руководству "Витории".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Из-за "неправильной" активности в социальных сетях футболист был отправлен домой в итальянскую "Рому".

"Игрок обязан быть футболистом "Витории" 24 часа в сутки, уважая клуб, его болельщиков и ценности, которые он представляет. Клуб, руководители, тренерский штаб и весь состав понимают, что поведение арендованного игрока не соответствовало тому, что от него ожидали", - приводит слова главного тренера команды Хулио Веласкес Tribuna.

Помимо откровенных фото в Instagram футболист также начал покорять TikTok, куда разместил видео, где танцует и веселится после поражения его команды. Это, естественно, вызвало негодование у болельщиков клуба. Антонуччи пришлось извиняться, но в Португалии не захотели "продливать" футболиста.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Антонуччи  воспитанник "Ромы" и в январе прибыл в Португалию за игровой практикой. Там его сразу предупредили, чтобы он изменил отношение к соцсетям, но любовь к Instagram, TikTok и любимой девушке оказалась сильнее.

С Джиневрой итальянец встречается около полугода. У девушки больше полумиллиона подписчиков в Instagram и сложно представить того, кто бы не публиковал совместные фото с такой дамой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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