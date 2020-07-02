Чт, 2.07.2020
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В Пярну пропавший из двора дома ребенок найден мертвым: он утонул в реке

Пропавшего ребенка нашли в реке возле моста Сийму. Несмотря на усилия полицейских и медиков, жизнь ребенка спасти не удалось.

ФОТО: Erakogu

В Пярну, Эстония, из двора дома ушедший и пропавший семилетний ребенок найден мертвым: он утонул в реке, сообщает Rus.Postimees.

В четверг, 2 июля, в 14 часов в Центр тревоги поступило сообщение о семилетнем ребенке, который ушел из двора дома в Вана-Пярну и пропал. На тот момент близкие уже начали его поиски.

По словам оперативного руководителя Ляэнеской префектуры Максима Корзина, в полицию передали информацию, что ребенок мог пойти к реке.

Полицейские приступили к поиску ребенка, к поискам привлекли и находившийся на Пярнуском заливе водный патруль, который нашел ребенка в 14:18 в реке возле моста Сийму.

Чтобы скорая помощь быстрее добралась к мосту Сийму, полиция перекрыла для движения перекресток улиц Яаннсени, Ряэма и Таллиннского шоссе.

"Ребенок был без сознания и полицейские реанимировали его до прибытия скорой помощи. К сожалению, несмотря на усилия полицейских и медиков, ребенок умер", - сказал Корзин.

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