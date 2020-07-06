Территория лжи ⟩ Как отличить правду от неправды в интернете?

Прежде всего - на порталах неизвестного происхождения, как правило, для привлечения читателей названия статей пишут только большими буквами.

Автор публикации обычно не указывается, или же статья подписана псевдонимом. Так называемые фабрики троллей, выбирая, под каким доменом публиковать сообщения, предпочитают названия, схожие с названиями крупных медийных компаний - CNN, BBС, NBC и тому подобных.

Если новость опубликована в социальных сетях, таких как Facebook или Twitter, то можно проверить, откуда она пришла. Если как источник указан некий незнакомый портал, убедитесь, публикуют ли похожие новости крупные компании, которым вы доверяете - новостные интернет-агентства или телевизионные каналы.

Если эта новость нигде больше не появилась - значит, скорее всего, это фейк, кем-то придуманный и отправленный гулять по всемирной сети.

Если новость правдивая, а в ней приводятся слова какого-либо известного политика или должностного лица, то наверняка эту новость уже обнаружили и переопубликовали известные СМИ.

Поэтому просто перекопируйте цитату и проверьте через поисковик, встречается ли эта цитата в других изданиях?

Новостные порталы часто при публикации статей указывают ссылки на источник - так называемые линки с переходом на новость в других порталах. Псевдопорталы этого не делают, а если и есть линки, то они никуда не приводят или приводят совсем не туда. Есть сомнение - кликните на линки и проверьте.

Истинность публикации можно проверить и по публикуемым в статье фотографиям, так как именно кричащие, кровавые снимки привлекают внимание посетителей интернет-страницы.

Лучше всего скопировать такую фотографию, сохранив ее на своем компьютере, а затем открыть раздел поисковика Google-фотоснимки и загрузить туда файл с сомнительным фотоснимком. Если снимок краденый, то в большинстве случаев поисковик обнаружит и покажет вам, где эта фотография и в каком материале была использована на самом деле. И это будет еще одним поводом поставить под сомнение то, является ли правдивой прочитанная вами информация в целом.

Видео: Как отличить правду от неправды в интернете?