Две бригады "Скорой" полтора часа боролись за жизнь подростка-велосипедиста. Он был без шлема

"Упакованный в вакуумный матрас, на искусственном дыхании, в сопровождении звуков аппаратов, он на пути в Детскую больницу", - так в 13:33 написала Ципуле, подчеркнув, что на мальчике не было шлема.

Служба неотложной помощи призвала всех родителей стать примером для своих детей, надевая шлем при езде на велосипеде.

Согласно информации Bausas Dzīve, подросток ехал на велосипеде по утесу у моста Мусас, по неизвестной причине он не справился с управлением и упал вниз.

Реаниматолог и анестезиолог Роберт Фурманис в микроблоге Twitter отметил, что примененный алгоритм указывает на тяжелую травму головы, что несет за собой высокий риск инвалидности.

Комментируя этот случай, Фурманис на ресурсе glabsim.lv разместил публикацию, подчеркнув, что дети обязательно должны навевать шлем, а также указал правильные действия в случае тяжелой травмы головы.