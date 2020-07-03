Видео ⟩ Спасение утопающих - дело рук самих утопающих: Калнгале "плывет"

"Это еще за ночь подсохло, а так вообще не могли выйти, только на дорогу. Помидоры в воде, туда не пройти, в гостевой домик не пройти", - рассказывает местная жительница Лариса.

Что делать с появившимися во дворе домов озерами пока неясно - все работы по хозяйству остановились, жители домов ходят по щиколотку в воде и подсчитывают убытки.

"Убытки - не только посадки, но и опалубки домов, которые были в воде. Отошла штукатурка, надо снова делать, насосы, которые денег стоят, а иначе тут превратится все в болото", - пожаловалась местная жительница Елена Викторова.

Андрис поделился, что откачал насосом со своего двора около 150 тонн воды.

Население жалуется, что о системе мелиорации муниципальное агентство Carnikavas Komunālserviss не заботится, там в свою очередь отвечают, что система находится не только на муниципальных территориях, но проходит и через частную собственность.

"Владельцы частных территорий тоже должны заботиться о дренажной системе. Если она не работает, то воде некуда стекать, и поэтому существует эта проблема", - ситуацию прокомментировал директор муниципального агентства Carnikavas Komunālserviss Гунар Дзенис.

Диалога между жителями Калнгале и агентством Carnikavas Komunālserviss пока не получается.

Видео: Сюжет Русского вещания LTV7 "Калнгале "плывет""