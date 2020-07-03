Количество активных случаев Covid-19 в Латвии упало ниже 100

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1105 тестов на Covid-19, новые случаи заболевания не зарегистрированы, а количество активных случаев Covid-19 упало ниже 100, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
Выздоровели еще девять человек, таким образом, в целом выздоровели 997 человек, или 88,8% из 1122 заболевших.
В настоящее время Covid-19 в Латвии больны 95 человек.
В целом за время пандемии сделано 155 599 тестов, позитивными были 0,72%.
Умерли 30 инфицированных коронавирусом, что составляет 2,7% заболевших.
Национальная служба здравоохранения сообщает, что в течение последних суток не госпитализирован ни один человек с Covid-19. В больницах находятся четыре пациента, у троих из них заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.
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