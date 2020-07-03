Количество активных случаев Covid-19 в Латвии упало ниже 100

Выздоровели еще девять человек, таким образом, в целом выздоровели 997 человек, или 88,8% из 1122 заболевших.

В настоящее время Covid-19 в Латвии больны 95 человек.

В целом за время пандемии сделано 155 599 тестов, позитивными были 0,72%.

Умерли 30 инфицированных коронавирусом, что составляет 2,7% заболевших.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что в течение последних суток не госпитализирован ни один человек с Covid-19. В больницах находятся четыре пациента, у троих из них заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.