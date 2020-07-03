Видео ⟩ В Москве произошла массовая драка - предположиельно, между курьерами

В четверг, 2 июля, в Москве произошла массовая драка, в которой участвовали 30 человек, предположительно, курьеры двух конкурирующих компаний "Яндекс.Еда" и Delivery Club. Видео драки появилось в микроблоге Twitter издания Baza.
В Москве сегодня произошла разудалая битва между курьерами двух домов: дома Яндекса и дома Деливери.— baza (@bazabazon) July 2, 2020
Бились между собой больше 30 человек. Причину драки выяснить вряд ли получится — все курьеры разбежались, а в больницу никто не обращался.
Околофутбол стал очень странным. pic.twitter.com/8afLz0MqKa
"И эти люди доставляют нам еду", - комментирует видео его автор.
Курьерские компании, сотрудники которых, предположительно, подрались, изумлены произошедшим.
"Курьерское сообщество очень дружное, курьеры всегда помогают друг другу, вне зависимости от того, в какой компании они работают", - сообщила пресс-служба Delivery Club.
"Мы точно так же шокированы и озадачены этим видео, между курьерами, которые сотрудничают с разными сервисами, нет антагонизма, они плотно общаются и часто помогают друг другу", - слова пресс-службы "Яндекс.Еда" приводит "Медуза".
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