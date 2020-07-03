Видео ⟩ В Москве произошла массовая драка - предположительно, между курьерами

В Москве сегодня произошла разудалая битва между курьерами двух домов: дома Яндекса и дома Деливери.



Бились между собой больше 30 человек. Причину драки выяснить вряд ли получится — все курьеры разбежались, а в больницу никто не обращался.



Околофутбол стал очень странным. pic.twitter.com/8afLz0MqKa