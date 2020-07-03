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Re:Check ⟩ В Twitter ленте депутата – в том числе ложные и полуправдивые новости

Янис Иесалниекс

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Масштабные акции протеста после убийства чернокожего американца Джорджа Флойда вызвали новую волну дезинформации в социальных сетях. Депутат Сейма Янис Исалниекс (Национальное объединение) также время от времени делится полуправдивыми и ложными новостями из анонимных источников.

Re:Check обратил внимание на некоторые записи в микроблоге Twitter, которыми политик поделился в прошлом месяце.

Об убитых в гражданской войне в Испании 

21 июня Иесалниекс переопубликовал пост анонимного пользователя Jihadi Joey или Джихади Джои, в котором говорится, что во время Гражданской войны в Испании "коммунисты и антифашисты часто нападали на церковь, убив 50 000 священников, выкапывая и оскверняя тела монахинь и святых, нападая на церкви и памятники во имя эгалитаризма". Иесалниекс прокомментировал запись: "Коммунисты всегда и везде были бесчеловечны".

ФОТО: twitter

Гражданскую войну в Испании в 1936 году начали проигравшие на выборах националисты. Лидером повстанцев стал последний испанский диктатор, генерал Франко. В то время у власти была коалиция социалистов, республиканцев и коммунистов.

Переопубликованный твит Иесалниекса умалчивает, что во время войны зверски убивали обе стороны.

Историк Энтони Бивор в своей книге "Гражданская война в Испании" пишет, что националисты во главе с Франко проводили беспощадные чистки среди гражданского населения, а также в регионах, где им не оказали сопротивления, - убивая интеллектуалов, врачей и учителей. Под угрозой был любой, кто ранее мог, возможно, проголосовать за республиканцев. На войне погибли по меньшей мере полмиллиона человек, и режим Франко продолжил свои жестокие репрессии и после победы в 1939 году.

Республиканцы действительно агрессивно выступили против церкви, которая была близким союзником Франко во время войны и осталась таковой и позднее во время его авторитарного режима. Однако число, указанное в переопубликованном Иесалниексом твите, не соответствует действительности.

Убили не 50 000 священников, а по крайней мере в семь раз меньше - 6832 представителя католической церкви, из которых 4172 были священниками.

Следует отметить, что в 2009 году Испанская католическая церковь извинилась за то, что в послевоенные годы скрывала и полностью игнорировала смерть 14 священников в Стране Басков, которых в свою очередь убили союзники Франко. Это был первый раз, когда церковь признала свою роль во время Гражданской войны и диктатуры Франко.

Партия демократов основала Ку-клукс-клан?

26 июня Иесалниекс поделился видео организации Prager U, добавив: "Демократическая партия США в Гражданской войне защищала сохранение рабства и основала Ку-клукс-клан. Неудивительно, что теперь демократы поддерживают расистские движения BLM и Антифа".

ФОТО: twitter

Хотя верно то, что Демократическая партия защищала рабство во время Гражданской войны и ее идеология была расистской, утверждение о том, что она основала расистскую террористическую организацию Ку-клукс-клан (ККК), не соответствует действительности.

В различных источниках можно прочесть, что его сразу после Гражданской войны в США (1861-1865) основали в штате Теннесси несколько ветеранов Южной или Конфедеративной армии, которые поддерживали рабство и проиграли войну.

Утверждение о том, что движение было основано Демократической партией, не является новой ложью, уже и ранее различные СМИ, специализирующиеся на проверке фактов, признавали его ложным.

Опрошенные историки объясняют, что в то время многие белые на юге Соединенных Штатов представляли Демократическую партию, а некоторые вступали в ККК. В свою очередь, на втором этапе организации после 1915 года среди членов были избиратели обеих партий.

Иесалниекс в своем твите также игнорирует тот факт, что примерно в середине 20-го века идеологии Демократической и Республиканской партий по вопросу о расе фактически поменялись местами. Под руководством демократов в 1960-х годах были приняты Закон о гражданских правах и Закон об избирательных правах, которые укрепили равные права голоса и запретили другие формы дискриминации.

С тех пор подавляющее большинство чернокожих на президентских выборах в США голосуют за Демократическую партию.

Следует отметить, что создатель видео - организация Prager U - подверглась резкой критике за одностороннее изложение истории и текущих проблем, вводя в заблуждение и вырывая факты из контекста.

Был ли Джордж Флойд объявлен святым?

В середине июня Исалниекс поделился видео о крещении людей в том месте, где был убит Флойд, и о якобы провозглашении его святым. На видео видно, что там действительно совершается крещение, но нет никаких доказательств того, что Флойд был объявлен святым. Других доказательств этого утверждения также нет.

ФОТО: twitter

Кто кому жертвовал? 

В конце июня в социальных сетях стремительно разошлось видео, на котором видно, как супружеская пара направляет оружие против участников митинга в Сент-Луисе.

ФОТО: twitter

Вскоре после этого были распространены утверждения о том, что мужчина с видео, Марк МакКлоски, пожертвовал "тысячи долларов политикам демократов". Одним из таких сообщений поделился и Иесалниекс. В качестве аргумента используется скриншот из регистра политических пожертвований. Однако пожертвовавший, изображенный на нем, - это другой человек с таким же именем и фамилией, но проживающий в другом штате.

По данным проверяющего факты портала Snopes, настоящий МакКлоски когда-то жертвовал политическим деятелям-демократам, но с 2012 года его самые большие пожертвования были перечислены Республиканской партии. В том числе в 2016 году на предвыборную кампанию президента Дональда Трампа.

Перечисленные посты в Twitter - не единственная сомнительная информация, которой делится Иесалниекс. Когда сторонники Black Lives Matter в британском городе Бристоль снесли памятник работорговцу Эдварду Колстону, мэр Лондона Садик Хан объявил, что в столице будет создана комиссия для оценки отображения разнообразия в памятных местах.

Иесалниекс опубликовал эту новость, написав:

"Иммигрант теперь проведет инвентаризацию свидетельств британской истории, которые заслуживают сохранения, а которые нет… Вот как выглядит конец западной цивилизации".

Тем не менее, Хан, который сам не собирался проводить никакую инвентаризацию, не является иммигрантом - он родился в Лондоне и всю жизнь прожил в Великобритании. Его родители приехали в Англию из Пакистана, который 200 лет провел в подчинении Британской империи.

Янис Исалниекс не захотел разговаривать с Re:Check о содержании, опубликованном в Twitter. Выслушав первый вопрос, он попрощался и закончил телефонный разговор.

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