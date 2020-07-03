Re:Check ⟩ В Twitter ленте депутата – в том числе ложные и полуправдивые новости

Re:Check обратил внимание на некоторые записи в микроблоге Twitter, которыми политик поделился в прошлом месяце.

Об убитых в гражданской войне в Испании

21 июня Иесалниекс переопубликовал пост анонимного пользователя Jihadi Joey или Джихади Джои, в котором говорится, что во время Гражданской войны в Испании "коммунисты и антифашисты часто нападали на церковь, убив 50 000 священников, выкапывая и оскверняя тела монахинь и святых, нападая на церкви и памятники во имя эгалитаризма". Иесалниекс прокомментировал запись: "Коммунисты всегда и везде были бесчеловечны".

ФОТО: twitter

Гражданскую войну в Испании в 1936 году начали проигравшие на выборах националисты. Лидером повстанцев стал последний испанский диктатор, генерал Франко. В то время у власти была коалиция социалистов, республиканцев и коммунистов.

Переопубликованный твит Иесалниекса умалчивает, что во время войны зверски убивали обе стороны.

Историк Энтони Бивор в своей книге "Гражданская война в Испании" пишет, что националисты во главе с Франко проводили беспощадные чистки среди гражданского населения, а также в регионах, где им не оказали сопротивления, - убивая интеллектуалов, врачей и учителей. Под угрозой был любой, кто ранее мог, возможно, проголосовать за республиканцев. На войне погибли по меньшей мере полмиллиона человек, и режим Франко продолжил свои жестокие репрессии и после победы в 1939 году.

Республиканцы действительно агрессивно выступили против церкви, которая была близким союзником Франко во время войны и осталась таковой и позднее во время его авторитарного режима. Однако число, указанное в переопубликованном Иесалниексом твите, не соответствует действительности.

Убили не 50 000 священников, а по крайней мере в семь раз меньше - 6832 представителя католической церкви, из которых 4172 были священниками.

Следует отметить, что в 2009 году Испанская католическая церковь извинилась за то, что в послевоенные годы скрывала и полностью игнорировала смерть 14 священников в Стране Басков, которых в свою очередь убили союзники Франко. Это был первый раз, когда церковь признала свою роль во время Гражданской войны и диктатуры Франко.

Партия демократов основала Ку-клукс-клан?

26 июня Иесалниекс поделился видео организации Prager U, добавив: "Демократическая партия США в Гражданской войне защищала сохранение рабства и основала Ку-клукс-клан. Неудивительно, что теперь демократы поддерживают расистские движения BLM и Антифа".

ФОТО: twitter

Хотя верно то, что Демократическая партия защищала рабство во время Гражданской войны и ее идеология была расистской, утверждение о том, что она основала расистскую террористическую организацию Ку-клукс-клан (ККК), не соответствует действительности.

В различных источниках можно прочесть, что его сразу после Гражданской войны в США (1861-1865) основали в штате Теннесси несколько ветеранов Южной или Конфедеративной армии, которые поддерживали рабство и проиграли войну.