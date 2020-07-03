Re:Check ⟩ В Twitter ленте депутата – в том числе ложные и полуправдивые новости

Масштабные акции протеста после убийства чернокожего американца Джорджа Флойда вызвали новую волну дезинформации в социальных сетях. Депутат Сейма Янис Исалниекс (Национальное объединение) также время от времени делится полуправдивыми и ложными новостями из анонимных источников.
Re:Check обратил внимание на некоторые записи в микроблоге Twitter, которыми политик поделился в прошлом месяце.
Об убитых в гражданской войне в Испании
21 июня Иесалниекс переопубликовал пост анонимного пользователя Jihadi Joey или Джихади Джои, в котором говорится, что во время Гражданской войны в Испании "коммунисты и антифашисты часто нападали на церковь, убив 50 000 священников, выкапывая и оскверняя тела монахинь и святых, нападая на церкви и памятники во имя эгалитаризма". Иесалниекс прокомментировал запись: "Коммунисты всегда и везде были бесчеловечны".
Гражданскую войну в Испании в 1936 году начали проигравшие на выборах националисты. Лидером повстанцев стал последний испанский диктатор, генерал Франко. В то время у власти была коалиция социалистов, республиканцев и коммунистов.
Переопубликованный твит Иесалниекса умалчивает, что во время войны зверски убивали обе стороны.
Историк Энтони Бивор в своей книге "Гражданская война в Испании" пишет, что националисты во главе с Франко проводили беспощадные чистки среди гражданского населения, а также в регионах, где им не оказали сопротивления, - убивая интеллектуалов, врачей и учителей. Под угрозой был любой, кто ранее мог, возможно, проголосовать за республиканцев. На войне погибли по меньшей мере полмиллиона человек, и режим Франко продолжил свои жестокие репрессии и после победы в 1939 году.
Республиканцы действительно агрессивно выступили против церкви, которая была близким союзником Франко во время войны и осталась таковой и позднее во время его авторитарного режима. Однако число, указанное в переопубликованном Иесалниексом твите, не соответствует действительности.
Убили не 50 000 священников, а по крайней мере в семь раз меньше - 6832 представителя католической церкви, из которых 4172 были священниками.
Следует отметить, что в 2009 году Испанская католическая церковь извинилась за то, что в послевоенные годы скрывала и полностью игнорировала смерть 14 священников в Стране Басков, которых в свою очередь убили союзники Франко. Это был первый раз, когда церковь признала свою роль во время Гражданской войны и диктатуры Франко.
Партия демократов основала Ку-клукс-клан?
26 июня Иесалниекс поделился видео организации Prager U, добавив: "Демократическая партия США в Гражданской войне защищала сохранение рабства и основала Ку-клукс-клан. Неудивительно, что теперь демократы поддерживают расистские движения BLM и Антифа".
Хотя верно то, что Демократическая партия защищала рабство во время Гражданской войны и ее идеология была расистской, утверждение о том, что она основала расистскую террористическую организацию Ку-клукс-клан (ККК), не соответствует действительности.
В различных источниках можно прочесть, что его сразу после Гражданской войны в США (1861-1865) основали в штате Теннесси несколько ветеранов Южной или Конфедеративной армии, которые поддерживали рабство и проиграли войну.
Утверждение о том, что движение было основано Демократической партией, не является новой ложью, уже и ранее различные СМИ, специализирующиеся на проверке фактов, признавали его ложным.
Опрошенные историки объясняют, что в то время многие белые на юге Соединенных Штатов представляли Демократическую партию, а некоторые вступали в ККК. В свою очередь, на втором этапе организации после 1915 года среди членов были избиратели обеих партий.
Иесалниекс в своем твите также игнорирует тот факт, что примерно в середине 20-го века идеологии Демократической и Республиканской партий по вопросу о расе фактически поменялись местами. Под руководством демократов в 1960-х годах были приняты Закон о гражданских правах и Закон об избирательных правах, которые укрепили равные права голоса и запретили другие формы дискриминации.
С тех пор подавляющее большинство чернокожих на президентских выборах в США голосуют за Демократическую партию.
Следует отметить, что создатель видео - организация Prager U - подверглась резкой критике за одностороннее изложение истории и текущих проблем, вводя в заблуждение и вырывая факты из контекста.
Был ли Джордж Флойд объявлен святым?
В середине июня Исалниекс поделился видео о крещении людей в том месте, где был убит Флойд, и о якобы провозглашении его святым. На видео видно, что там действительно совершается крещение, но нет никаких доказательств того, что Флойд был объявлен святым. Других доказательств этого утверждения также нет.
Кто кому жертвовал?
В конце июня в социальных сетях стремительно разошлось видео, на котором видно, как супружеская пара направляет оружие против участников митинга в Сент-Луисе.
Вскоре после этого были распространены утверждения о том, что мужчина с видео, Марк МакКлоски, пожертвовал "тысячи долларов политикам демократов". Одним из таких сообщений поделился и Иесалниекс. В качестве аргумента используется скриншот из регистра политических пожертвований. Однако пожертвовавший, изображенный на нем, - это другой человек с таким же именем и фамилией, но проживающий в другом штате.
По данным проверяющего факты портала Snopes, настоящий МакКлоски когда-то жертвовал политическим деятелям-демократам, но с 2012 года его самые большие пожертвования были перечислены Республиканской партии. В том числе в 2016 году на предвыборную кампанию президента Дональда Трампа.
Перечисленные посты в Twitter - не единственная сомнительная информация, которой делится Иесалниекс. Когда сторонники Black Lives Matter в британском городе Бристоль снесли памятник работорговцу Эдварду Колстону, мэр Лондона Садик Хан объявил, что в столице будет создана комиссия для оценки отображения разнообразия в памятных местах.
Иесалниекс опубликовал эту новость, написав:
"Иммигрант теперь проведет инвентаризацию свидетельств британской истории, которые заслуживают сохранения, а которые нет… Вот как выглядит конец западной цивилизации".
Тем не менее, Хан, который сам не собирался проводить никакую инвентаризацию, не является иммигрантом - он родился в Лондоне и всю жизнь прожил в Великобритании. Его родители приехали в Англию из Пакистана, который 200 лет провел в подчинении Британской империи.
Янис Исалниекс не захотел разговаривать с Re:Check о содержании, опубликованном в Twitter. Выслушав первый вопрос, он попрощался и закончил телефонный разговор.
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