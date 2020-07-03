Рекорд для всех стран мира с начала пандемии: в США за сутки 55 000 новых случаев Covid-19

Это максимальное число заболевших за день для любой отдельно взятой страны с начала пандемии, отмечает "Медуза".

Издание добавляет, что заболеваемость в США начала резко расти во второй половине июня. Ранее протяжении нескольких недель в стране фиксировались около 20 тысяч случаев в день.

По сообщениям Reuters, в последние две недели уровень заболеваемости в США растет в 37 штатах из 50. Стоит отметить, что США - мировой лидер по числу заболевших Covid-19 - в стране зафиксировано 2,8 миллиона случаев, более 130 тысяч человек умерли. Население США составляет 329 миллионов человек.

"Медуза" напоминает, что предыдущий рекорд для одного дня по заболеваемости принадлежал Бразилии, где 19 июня был зафиксирован 54 771 случай новой коронавирусной инфекции.