Фото ⟩ В Сети появились снимки с четвертой свадьбы Андрея Макаревича

Макаревич сам подтвердил в разговоре с корреспондентом портала "Комсомольская правда", что женился. Стоит сказать, что самоизоляцию пара провела по отдельности: 66-летний музыкант - в России, а вот Эйнат застряла в Израиле.

Про возраст своей супруги Андрей Вадимович умолчал. Он не стал отрицать, что супруга моложе, но "не считал, на сколько". Но журналисты выяснили, что Эйнат моложе на 30 лет.

"Перед хупой меня всему научили. Был чудесный рав, который все объяснил. Мы и не рассматривали никаких других вариантов, как Эйнат решила, так и сделали. Она очень хотела, чтобы было красиво и по-еврейски, потрясающе все организовала, я не участвовал. Для нас была важна традиционная сторона, ведь таким образом свидетельствуешь уважение и принадлежность к своему народу", - цитирует Макаревича Super.ru.