Фото ⟩ В Сети появились снимки с четвертой свадьбы Андрея Макаревича

Российский музыкант Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн поженились еще в декабре 2019 года. Торжество прошло в Израиле по местным традициям. Но снимки с этой церемонии появились в Сети только сейчас.
Напомним, что четвертой супругой артиста стала журналист, историк и фотограф Эйнат Кляйн.
Макаревич сам подтвердил в разговоре с корреспондентом портала "Комсомольская правда", что женился. Стоит сказать, что самоизоляцию пара провела по отдельности: 66-летний музыкант - в России, а вот Эйнат застряла в Израиле.
Про возраст своей супруги Андрей Вадимович умолчал. Он не стал отрицать, что супруга моложе, но "не считал, на сколько". Но журналисты выяснили, что Эйнат моложе на 30 лет.
Издание Super.ru сообщает, что согласно слухам, на празднике присутствовали только самые близкие и родные - около 40 человек.
"Перед хупой меня всему научили. Был чудесный рав, который все объяснил. Мы и не рассматривали никаких других вариантов, как Эйнат решила, так и сделали. Она очень хотела, чтобы было красиво и по-еврейски, потрясающе все организовала, я не участвовал. Для нас была важна традиционная сторона, ведь таким образом свидетельствуешь уважение и принадлежность к своему народу", - цитирует Макаревича Super.ru.
Присоединяемся к многочисленным поздравлениям.
Фотографии, правда, красивые. Согласны?
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