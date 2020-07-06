Видео ⟩ Terra Incognita, или Тайные тропы литовской истории

В этом выпуске тележурнала "Балтия" - тайные тропы литовской истории. Тайные, потому что Литва - в свое время одна из самых могущественных стран Европы - для большинства иностранцев по-прежнему остается "неизведанной землей" - Terra Incognita.
В этом выпуске:
- ЛИТВА МИСТИЧЕСКАЯ: В тихом омуте черти водятся… Литовский секрет выживания в болотных топях, или Почему крестоносцам не повезло.
- ЛИТВА ИСТОРИЧЕСКАЯ: Что написано пером... Великое Княжество, Речь Посполитая, смерть, возрождение, республика. Литовские хроники.
- ЛИТВА ТУРИСТИЧЕСКАЯ: По усам текло, а в рот не попадало. История легендарного поместья, где встретились все.
Видео: Тайные тропы литовской истории
RUS TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет тележурнал Евгения Эрлиха "Балтия" - программу на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же.
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