Умер Абдулманап Нурмагомедов - отец бойца UFC Хабиба Нурмагомедова

"Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушёл от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение", - написал Кадыров.

Хабиб Нурмагомедов пока не прокомментировал эту информацию. 28 июня в социальной сети Instagram он опубликовал фотографию отца с подписью Father.

Напомним, в мае стало известно, что 57-летний отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу. Позднее его состояние ухудшилось, ему сделали операцию на сердце и какое-то время он находился в коме.

Позже Нурмагомедов в своём Instagram подтвердил, что у его отца был выявлен коронавирус и он находится в больнице в очень тяжёлом состоянии. 19 июня тренер спортсмена Хавьер Мендес заявил, что Абдулманап Нурмагомедов вылечился от Covid-19 и идет на поправку.

Нурмагомедов за время своей карьеры провёл 28 поединков, победив в каждом из них. 18 апреля у него был запланирован бой против Тони Фергюсона, но поединок не состоялся, потому что Хабиб не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса.