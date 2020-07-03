Пт, 3.07.2020
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Эгил Левитс подвел итоги первого года работы на посту главы государства

Эгил Левитс

ФОТО: LETA

​Латвии необходимо думать о модернизации госуправления и улучшении качества законодательных решений, заявил президент Эгил Левитс на пресс-конференции по итогам первого года работы на посту главы государства.

По словам президента, во время встреч и бесед с представителями различных учреждений он отчетливо увидел одну из проблем государственного управления - учреждения видят не полную картину, а только свою "дорожку".

Левитс отметил, что в современной стране существуют так называемые горизонтальные сферы, которые затрагивают не только одну отрасль, а несколько.

В качестве примера он привел сферу, касающуюся людей с особыми потребностями, в которую вовлечены шесть министерств, но точек соприкосновения между ними не видно.

Такие горизонтальные сферы необходимо поднять на политический уровень, сказал президент.

Он подчеркнул, что современное государство - сложное общество, которому нужна адекватная система управления, тогда как нынешняя система больше соответствует потребностям 19-20-го веков.

"Нам не хватает общей государственной точки зрения. Должен быть кто-то политически ответственный за это на уровне Кабинета министров. Я ежедневно вижу отсутствие политической концепции", - заявил Левитс.

Он подчеркнул, что задача президента состоит не в том, чтобы представлять интересы каких-то групп или лиц, а смотреть на вопросы с точки зрения того, как будет лучше для всех жителей страны с учетом различных интересов.

Говоря об улучшении качества законодательных решений, Левитс заявил, что, по его мнению, административно-территориальная реформа, как и изначальный вариант реформы высшего образования, не были доработаны до конца, и пообещал продолжить участие в дискуссиях по обоим вышеупомянутым вопросам.

Как сообщалось, 29 мая прошлого года Сейм избрал Левитса президентом Латвии, а в должность он вступил 8 июля.

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