ФОТО: Publicitātes foto

Нынешнее лето балует нас прекрасной погодой – солнечные дни, теплое море невероятной красоты закаты словно созданы для того, чтобы не только наслаждаться каждым мгновением, но и запечатлеть их на память. Фотоснимки лучше любого сувенира напоминают о приятных мгновениях, позволяя делиться своими эмоциями и переживаниями с другими. Эксперты передовой компании, использующей высокие технологии, Huawei поделились пятью советами о том, как делать особенные снимки, которые завоюют не только популярность среди друзей, но и «сердечки» в социальных сетях.

Станьте повелителем света

Управление светом или, как это называется в профессиональной фотографии, – «экспозиция», обычно означает, как долго и какое количество света будет воспринято в момент нажатия затвора фотоаппарата. Количество света определяет общий вид, настроение и тон изображения, к тому же результат каждого фотоснимка, как и любого произведения искусства, зависит также от способности художника эффективно пользоваться своим инструментом.

Управление светом может показаться сложной задачей, особенно когда мы хотим уловить солнце, которое вот-вот зайдет, или изящные тени. «Желающим полностью контролировать свет на фотографии пригодится предусмотренный в смартфоне Huawei P40 Pro режим фотосъемки PRO, который дает пользователям возможность управлять большей частью функций камеры индивидуально, обеспечивая четкий и красивый результат. Делая фотоснимок, пользователь сможет по своему выбору управлять светом двумя способами – используя фокусный ползунок или инструмент экспозиции, чтобы уловить подлинное волшебство света», – рассказывает руководитель учебных курсов о продукции Huawei в Латвии Александр Екимов.

На шаг ближе к Луне

Зум или приближение в мобильной фотографии все еще остается сравнительно новым концептом, однако открывает совершенно новые, невиданные возможности. «Теперь пользователи могут задействовать уникальную функцию Superzoom с приближением до 50 раз. Такую мощность смартфона пару лет назад было невозможно себе представить, и потребовались большие финансовые вложения, чтобы каждый из нас мог немного приблизиться к Луне», – признает А. Екимов.

Тем, кто пользуется зумом впервые, необходимо запомнить две вещи. Во-первых, зум означает, что объектив равномерно и незаметно меняет фокусное расстояние благодаря подвижным элементам объектива внутри фотокамеры. Термин zooming in означает перемещение фокусного расстояния ближе к фотографируемому объекту, в свою очередь, zooming out означает его отдаление. Во-вторых, необходимо понимать, при каких условиях происходит «сжатие» изображения. Например, при фотосъемке и приближении городского пейзажа все элементы переднего плана и фона приближаются друг к другу, создавая сжатое изображение; в свою очередь, если приближение происходит, например, при портретной съемке, детали лица «сплющиваются» и теряется эффект трехмерности, что приводит к созданию успешной портретной фотографии.

Раскройте гармонию композиции

Успешную фотографию создает гармоничная и согласованная совокупность элементов или композиция фотографии. Изобразительное искусство – это своего рода общение, поэтому очень важно подумать о том, что станет фокусной точкой изображения. Только правильно сделанное изображение может из милой картинки превратиться в незабываемое произведение искусства.

В плане правильного создания композиции отличными советчиками могут стать наши смартфоны. Так, например, смартфоны серии Huawei P40 дают возможность пользователю выбирать, как создавать свои фотоснимки – все желающие могут призвать на помощь композиционную решетку, доступную в настройках камеры. Кроме того, смартфон предлагает опции на любой вкус – начиная с метода трехчастной композиции, когда экран разделен на 9 равных частей и фокусировка происходит на четырех основных точках пересечения линии, и заканчивая вертикальными и горизонтальными линиями. Желающим сделать особенно изысканные снимки может пригодиться опция спирали Фибоначчи, подходящая, например, для съемки полукруглых сводов, извилистых коридоров или туннелей. Таким образом, телефон становится надежным союзником, помогающим ловить мгновения.

Волшебство ночной фотографии

Получение идеальной фотографии также может стать вызовом, в особенности при слабом освещении. Когда-то для фотосъемки поздним вечером требовалось использовать вспышку, в результате чего изображение становилось искусственным и теряло креативность. «Поскольку модель Huawei P40 Pro оснащена четырехкамерной системой Leica, получение качественных изображений теперь возможно в любое время суток, даже ночью. Это простой, но увлекательный опыт, поскольку камера телефона предлагает особый ночной режим, который благодаря мощному процессору Kirin 990 5G ускоряет и улучшает обработку изображения при слабом освещении», – рассказывает Александр Екимов.

Работая с профессиональной камерой, нам всегда приходится делать выбор в пользу той или иной функции, а также бесчисленных параметров, но благодаря улучшенной ночной камере с большим динамичным диапазоном и стабилизацией изображения теперь большую часть работы мы можем доверить телефону, а сами – наслаждаться ночным настроением.

Фотография HDR или RAW – в чем их различие?

Новый смартфон P40 Pro оснащен самой большой в мире матрицей, которая помогает делать фотоснимки с потрясающим качеством 50 МП, к тому же, чтобы пользоваться всеми преимуществами фотокамеры, предлагаются две основные возможности фотографирования – HDR и RAW.

«Режим HDR рекомендуется использовать в случаях, когда на фотоснимке необходимо подчеркнуть тени или определенные участки света, поэтому данный режим лучше всего пригодится для фотосъемки при слабом освещении или против света», – поясняет А. Екимов. Он добавил, что второй режим – RAW – представляет собой более традиционный способ съемки. «В файлах RAW пиксели не обрабатываются, поэтому матрица для восприятия изображения использует все 50 МП камеры, позволяя получить особенно детальный снимок». Стоит запомнить, что файлы RAW больше изображений HDR, поэтому будут занимать больше места в хранилище телефона.

Откройте для себя силу фотографии!

Чтобы показать миру красивейшие события в жизни, Huawei предлагает каждому пользователю смартфона Huawei сделать и поделиться своими лучшими снимками на ежегодном конкурсе сделанных смартфонами фотоснимков и видеозаписей Next Image, который в прошлом году собрал более 50 0000 участников.

Проявить свой талант фотографа приглашается любой пользователь смартфона Huawei, который может выбрать одну из шести конкурсных категорий, каждая из которых создана с целью раскрыть новые границы визуального самовыражения:

Близко-далеко (Near Far) – вдохновляющие фото снимки с разных ракурсов с использованием зума;

– вдохновляющие фото снимки с разных ракурсов с использованием зума; Ночь (Good Night) – для запечатления прекрасных моментов ночи или при слабом освещении, с использованием режима ночной съемки телефоном;

– для запечатления прекрасных моментов ночи или при слабом освещении, с использованием режима ночной съемки телефоном; Здравствуй, жизнь! (Hello, Life!) – фотоснимки, раскрывающие ярчайшие моменты нашей повседневной жизни;

– фотоснимки, раскрывающие ярчайшие моменты нашей повседневной жизни; Лица (Faces) – эксперименты с портретным режимом;

– эксперименты с портретным режимом; Живые моменты (Live Moments) – фотографируйте и создайте короткий видеоклип до 10 минут, демонстрирующий вашу креативность;

– фотографируйте и создайте короткий видеоклип до 10 минут, демонстрирующий вашу креативность; Рассказчик (Storyteller) – из нескольких фотоснимков создайте свой собственный рассказ.

Победитель в каждой категории получит денежный приз в размере 1 000 долларов США, смартфон Huawei P40 Pro, а также электронное свидетельство о награждении. В завершение конкурса жюри выберет обладателей трех главных призов, которые получат денежный приз в размере 10 000 долларов США. Также будет выбран автор лучшей работы в Латвии, который получит в награду новый смартфон Huawei P40 Pro.