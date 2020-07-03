В Мерсрагсе пьяный несовершеннолетний устроил ДТП на угнанной машине

В ночь на пятницу, 3 июля, Госполиция получила информацию о том, что в Мерсрагсе произошло ДТП, в результате которого были повреждены фонарь и электрораспределительный шкаф. Выяснилось, что автомобилем управлял несовершеннолетний, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Прав у него не было. Сам автомобиль ему в использование не передавали, он украл его из ограниченной забором территории в Мерсрагсе.