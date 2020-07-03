В Мерсрагсе пьяный несовершеннолетний устроил ДТП на угнанной машине

В ночь на пятницу, 3 июля, Госполиция получила информацию о том, что в Мерсрагсе произошло ДТП, в результате которого были повреждены фонарь и электрораспределительный шкаф. Выяснилось, что автомобилем управлял несовершеннолетний, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Прав у него не было. Сам автомобиль ему в использование не передавали, он украл его из ограниченной забором территории в Мерсрагсе.
3 июля в 00:50 в Мерсрагсе на улице Озолу произошла авария - подросток, управляя автомобилем, врезался в столб. Аварию услышал житель Мерсрагса, который отправился на место событий и, увидев, что парень выбирается из машины, задержал его и вызвал Госполицию.
Стражи порядка на месте происшествия выяснили, что 17-летний парень управлял автомобилем с 2,2 промилле алкоголя и без водительских прав. Кроме того, оказалось, что автомобиль Opel краденый, о чем сам владелец машины еще не знал.
Автомобиль был украден с расположенной неподалеку ограниченной забором, но незакрытой территории в Мерсрагсе. В транспортном средстве нашлись ключи, что облегчило вору возможность на нем уехать.
Начат уголовный процесс по факту угона автомобиля и управление транспортным средством под влиянием алкогольных напитков и без водительских прав. Также принято решение по административному нарушению за совершение ДТП и повреждение чужого имущества - уличного фонаря и электрораспределительного шкафа.
Следствие продолжается.
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