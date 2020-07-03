В Мадонской больнице закрыты родильное и детское отделения: врачи на карантине из-за Covid-19

После того, как у дежурившей в больнице педиатра, которая работает и в другом медучреждении Мадонского края, был диагностирован Covid-19, на карантине оказались три медика, в результате чего оказалось невозможным обеспечить работу детского и родильного отделений, поэтому

они будут закрыты следующие две недели, пока находящиеся на карантине работники не получат разрешение Центра профилактики и контроля заболеваний вернуться на работу.

"Мы проинформировали Службу неотложной медицинской помощи о том, что эти отделения в нашей больнице закрыты, поэтому пациентов необходимо перенаправлять в другие медучреждения. В приемном отделении больницы с ребенка могут снять клеща, также помощь можно получить в случаях травм. В поликлинике и у семейных врачей можно получить помощь медиков", - сказала Свилане, добавив, что ни в коем случае нельзя пренебрегать требованиями о соблюдении дистанции два метра и требованиями гигиены, так как потенциально заразным может оказаться любой человек.

Как сообщалось, после того, как у педиатра Мадонской больницы было выявлен Covid-19, на домашний карантин были отправлены 11 человек - три работника больницы и восемь детей.