Пт, 3.07.2020
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Численность жителей Эстонии с паспортами негражданина упала ниже 70 000 человек

Серый паспорт.

ФОТО: Stanislav Moshkov

Численность проживающих в Эстонии людей с неопределенным гражданством упала ниже 70 000 человек, пишет Rus.Postimees.

По данным Регистра населения, по состоянию на 1 июля этого года в Эстонии проживали 69 993 человека с неопределенным гражданством. 

По состоянию на 1 января этого года в Эстонии проживали 71 051 человек с неопределенным гражданством, а на 1 января прошлого года - 76 148 человек. 

По состоянию на 1 июля 2010 года в Эстонии проживали 99 173 человека с неопределенным гражданством. По состоянию на 1 июля 2015 года в Эстонии проживали 88 763 человека с неопределенным гражданством.

Численность молодых людей с неопределенным гражданством за десять лет также значительно сократилась.

Если на 1 июля 2010 года в Эстонии проживали 1914 детей с неопределенным гражданством в возрасте 15 лет и младше, то по состоянию на 1 июля 2020 года в Эстонии проживало только 133 человека с серым паспортом моложе 18 лет.

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