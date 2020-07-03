Прокуратура запросила шесть лет колонии для журналистки Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма

"Политический теракт - ясный симптом нездоровья в обществе", - заявила на суде Светлана Прокопьева BBC

В финале слушаний защита попросила суд назначить дополнительную судебную экспертизу в связи с неустранимыми противоречиями в выводах экспертов, в том числе "липового экспертного центра".

Что говорила на допросах сама Прокопьева

В ходе следствия журналистка объясняла, что теракт был поводом "поговорить о репрессивном тренде развития нашего государства и излишне жестокой (на ее взгляд) правоохранительной практике, распространенной в России".

В суде Прокопьева рассказала, что она историк по образованию и 17 лет работает журналистом. Тему теракта для колонки она выбрала потому, что это было самое громкое событие недели.

"Смысл колонки был в том, что репрессивное государство оказывается жертвой, - сказала Прокопьева. - Политический теракт - ясный симптом нездоровья в обществе. Если мы видим симптом, схожий с тем, что было в российской империи, мы должны задуматься, куда движемся. В любом месте депрессивный анархист может решить, что у него нет другого выбора. Я против насилия как такового. Пафос был в защите от насилия и предотвращении насилия".

На вопрос прокурора, на какого читателя направлена колонка, Прокопьева ответила: "Статья стала широко известна после возбуждении уголовного дела".

"Мое мнение отличается от мнения большинства. Я считаю, что моя страна отходит от демократии в авторитаризм. Конституция дает мне право высказываться. Я не вижу в этом преступления", - заявила Прокопьева.

"Идеи, неудобные для государства"

На прениях в пятницу прокурор заявил, что все представленные в суде доказательства вины Прокопьевой - "допустимые, достоверные и достаточные", а показания экспертов - "последовательные и непротиворечивые".

Защита попросила суд оправдать журналистку. "Предмет колонки Прокопьевой - "критика, в том числе, правоохранительной системы относительно ненадлежащего соблюдения гражданских прав и свобод, подавления протестной активности. Анализируя причины теракта, она указывала и на ответственность государства за случившееся. Именно критику Светлане не простили, - заявил в прениях адвокат Тумас Мисакян. — Именно это является настоящей причиной уголовного преследования, а не оправдание терроризма, которого в ее колонке и близко нет".

По решениям Европейского суда, напомнил адвокат, "высказанные идеи, неудобные для государства, подлежат защите", а журналисты, высказываясь по вопросам общественной значимости, имеют право прибегнуть к преувеличению или даже провокации, так как ст. 10 Европейской конвенции защищает и форму высказывания, которую выбрал журналист". В тексте Прокопьевой имеются исключительно негативные оценки и теракта и террориста, сказал Мисакян.

"Никто не сделал для популяризации этого текста и эфира больше, чем сами правоохранительные органы, - отметила адвокат Татьяна Мартынова. - Но текст не про терроризм, а о том, что в нашей стране патологически не соблюдаются гражданские права и свободы, несмотря на то что они формально провозглашены. Никакого умысла на оправдание терроризма у нее не было". Защитница напомнила, что Светлану обвиняют не только в оправдании, но и в пропаганде терроризма - о чем государственный обвинитель в суде "не задал ни одного вопроса".

После этого Прокопьева выступила с последним словом.