Вадим Ляшенко был выбран новым президентом Латвийской футбольной федерации

Ляшенко в ходе голосования получил 96 голосов, а его конкурент - министр внутренних дел Сандис Гиргенс - набрал лишь 26 голосов. Шестеро делегатов воздержались.

Первым вице-президентом в ходе голосования был избран директор Тукумской спортивной школы Сергей Ковалёв, который получил 95 голосов, а вторым вице-презинтом стал председатель правления футбольного клуба JDFS "Alberts" Олаф Пулкс (85 голосов).

Стоит отметить, что конгресс ЛФФ должен был состоятся ещё 24 апреля, но из-за пандемии коронавируса он был перенесён.

Вадим Ляшенко стал пятым президентом ЛФФ в истории организации. С 1990 по 1995 год президентом был Владимир Лесков, с 1995 по 1996 год ЛФФ возглавлял Модрис Супе, а с 1996 по 2018 год пост президента занимал Гунтис Индриксонс.

Ляшенко с 2014 года является президентом Латвийской ассоциации футзала, но, скорее всего, он покинет это должность, чтобы сосредоточиться на работе в ЛФФ. Ранее Ляшенко был вице-президентом футбольного клуба РФШ.

Напомним, что в октябре 2019 года на внеочередном конгрессе ЛФФ было постановлено освободить от должности президента организации Каспара Горкша, который занимал этот пост с 2018 года. За это решение проголосовали 67 делегатов конгресса, против были 60, воздержались двое.