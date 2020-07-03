Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции в силу

"Граждане России сделали свой выбор, и согласно с этим решением я подписал указ об официальной публикации Конституции с включенными в нее поправками", - заявил на собрании с высшими должностными лицами Путин.

Согласно официальным результатам, 78% проголосовавших поддержали поправки к Конституции, однако способ, каким было организовано голосование, ставит этот результат под сомнение.

О допущенных в ходе голосования нарушениях сообщали как независимые наблюдатели, так и оппозиционные активисты.

Евросоюз призвал Москву расследовать информацию об этих нарушениях, однако Кремль сообщил, что не собирается реагировать на критику, прозвучавшую из-за рубежа.

"Россия, во-первых, остается приверженной национальному суверенитету", - отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. "Мы не готовы принимать во внимание так называемые слухи и не будем этого делать".