Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции в силу

Президент Владимир Путин подписал указ об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками, которые позволяют ему оставаться в должности еще на два срока.
"Граждане России сделали свой выбор, и согласно с этим решением я подписал указ об официальной публикации Конституции с включенными в нее поправками", - заявил на собрании с высшими должностными лицами Путин.
Согласно официальным результатам, 78% проголосовавших поддержали поправки к Конституции, однако способ, каким было организовано голосование, ставит этот результат под сомнение.
О допущенных в ходе голосования нарушениях сообщали как независимые наблюдатели, так и оппозиционные активисты.
Евросоюз призвал Москву расследовать информацию об этих нарушениях, однако Кремль сообщил, что не собирается реагировать на критику, прозвучавшую из-за рубежа.
"Россия, во-первых, остается приверженной национальному суверенитету", - отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. "Мы не готовы принимать во внимание так называемые слухи и не будем этого делать".
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