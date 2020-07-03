Новые рейтинги партий: "Согласие" по-прежнему в лидерах, "Новое Единство" теряет позиции

"Согласие" в июне получило наибольшую поддержку избирателей - 12,9%, однако за месяц поддержка партии сократилась на 0,3%.

Второе место в рейтинге партий занимает СЗК, за который в июне проголосовали бы 8,9% избирателей, за месяц прирост составил 0,8%. Поддержка "зеленых" в июне стала самой высокой за последний год.

Прирост поддержки зафиксирован и у объединения "Для развития/За!" - в июне за нее отдали бы голоса 5,8% граждан Латвии, что на 0,8% больше, чем в мае.

Поддержка Visu Latvijai! - Tēvzemei un brīvībai/LNNK выросла на 0,1% и достигла 5,6%.

На пятом месте с 5,1% голосов избирателей оказалось "Новое Единство". По сравнению с маем, падение составило 1%. Июньские рейтинги партии - самые низкие в этом году.

В июне выросла поддержка Новой консервативной партии. Ее готовы поддержать 4,2% опрошенных, тогда как в мае таковых было всего 3,7%.

Упал рейтинг и партии KPV LV - в июне ее были готовы поддержать 1,8% избирателей, а в мае - 2%.

Обойти KPV LV удалось непредставленным в Сейме Латвийскому объединению регионов (ЛОР) и Русскому союзу Латвии (РСЛ).

Так, в июне поддержку ЛОР выразили 2,8% опрошенных, что на 0,2% больше, чем в мае, а РСЛ готовы были поддержать 2,2% избирателей, что на 0,1% меньше майских показателей.

Впрочем, почти 30% избирателей не знают, за кого бы проголосовали на выборах в Сейм, а еще 18,6% респондентов указали, что в выборах бы участия не принимали.