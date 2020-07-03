Передача: полиция в окна к находящимся в самоизоляции больше не стучит

В то же время полиция отмечает, что в ее распоряжении имеется достаточно обширная информация о путешественниках, поэтому вместе с медиками она призывает жителей относиться к рекомендациям эпидемиологов ответственно, чтобы не нужно было снова переживать более строгие ограничения.

В поле зрения Госполиции сейчас находятся более 1000 человек, которые должны находиться в самоизоляции. Надзор за самоизоляцией осуществляется по телефону.

"Больше в виде звонков, проверяют, соблюдает ли лицо самоизоляцию, людей информируют о том, что это их обязанность, физического контроля теперь меньше", - рассказал заместитель начальника Госполиции Нормунд Крапсис, признав, что к находящимся в самоизоляции полиция в окна больше не стучит.

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