Фото и видео ⟩ В Эстонии открылся новый парк водных аттракционов

Видео: Водный парк Wpark

В водном парке можно заняться кабельным вейкбордингом: есть кольцевая трасса протяженностью 643 метра и реверсивная трасса с системой 2.0 протяженностью 184 метра. Также там есть водный городок, то есть находящаяся на воде надувная полоса препятствий с аттракционами, которую по силам пройти как дошкольникам, так и бабушкам и дедушкам в хорошей форме. Подобный водный городок есть и на канале Анне в Тарту.

Галерея: Водный парк Wpark

Для катания на вейкборде и проведения времени на надувном городе нужно приобрести билет, но не за все в Wpark просят деньги. Пляж бесплатный и без платы также можно попасть на находящуюся возле пляжа площадку для скалолазания.

Запаситесь временем

Хотя торжественное открытие парка прошло только сегодня, 3 июля, парк можно было посещать уже с 15 июня. С того дня находящаяся за пляжным зданием водного парка Камари парковка каждый солнечный день была забита автомобилями.

Поскольку слухи о новых летних аттракционах распространяются быстро, посетители Wpark должны запастись временем. Например, на прошлых выходных, чтобы попасть в водный городок, надо было отстоять в очереди минимум полтора часа, а время в кабельном парке к часу дня уже было забронировано до вечера. Работники парка рекомендуют при возможности бронировать время по интернету, чтобы избежать долгого ожидания.

Даже если у посетителя нет опыта катания на вейкборде, начинающий быстро научится кататься на доске. Главное - внимательно слушать инструкции, и уже через несколько минут и парочку падений человек, как правило, может держать баланс.