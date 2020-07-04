С сегодняшнего дня вступают в силу поправки к Конституции России

Вчера (3 июля) президент России Владимир Путин подписал указ об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками, которые позволяют ему оставаться в должности еще на два срока. Документ опубликован на сайте Кремля, сообщает портал "Эхо Москвы".
Голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня до 1 июля. Эксперты обращали внимание на многочисленные нарушения. Однако, по данным Центризбиркома, поправки поддержали почти 78% проголосовавших, против выступили 21%.
Евросоюз призвал Москву расследовать информацию об этих нарушениях, однако Кремль сообщил, что не собирается реагировать на критику, прозвучавшую из-за рубежа.
"Граждане России сделали свой выбор, и согласно с этим решением я подписал указ об официальной публикации Конституции с включенными в нее поправками", - заявил на собрании с высшими должностными лицами Путин.
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