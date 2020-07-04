С сегодняшнего дня вступают в силу поправки к Конституции России

Голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня до 1 июля. Эксперты обращали внимание на многочисленные нарушения. Однако, по данным Центризбиркома, поправки поддержали почти 78% проголосовавших, против выступили 21%.

Евросоюз призвал Москву расследовать информацию об этих нарушениях, однако Кремль сообщил, что не собирается реагировать на критику, прозвучавшую из-за рубежа.

"Граждане России сделали свой выбор, и согласно с этим решением я подписал указ об официальной публикации Конституции с включенными в нее поправками", - заявил на собрании с высшими должностными лицами Путин.