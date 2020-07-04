"Из головы текла кровь". На Таллинском шоссе грузовик врезался в припаркованное авто

В момент аварии рабочий находился внутри своего автомобиля.

"Я ехал за другими фурами, не заметил", - сказал водитель грузовика.

Он рассказал передаче, что после аварии у рабочего из головы текла кровь, но пострадавший мог говорить. Водитель грузовика помог выбраться ему из разбитой машины.

Сразу после столкновения на место событий прибыла служба неотложной медицинской помощи. Медики констатировали у пострадавшего повреждения средней степени тяжести. Он был доставлен в больницу.