"Из головы текла кровь". На Таллинском шоссе грузовик врезался в припаркованное авто

На Таллиннском шоссе, в месте, где проходят ремонтные работы, грузовик врезался в припаркованную на обочине машину рабочего, сообщает программа TV3 Degpunktā.
В момент аварии рабочий находился внутри своего автомобиля.
"Я ехал за другими фурами, не заметил", - сказал водитель грузовика.
Он рассказал передаче, что после аварии у рабочего из головы текла кровь, но пострадавший мог говорить. Водитель грузовика помог выбраться ему из разбитой машины.
Сразу после столкновения на место событий прибыла служба неотложной медицинской помощи. Медики констатировали у пострадавшего повреждения средней степени тяжести. Он был доставлен в больницу.
Видео: сюжет Degpunktā