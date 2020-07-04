Фото ⟩ "Надеюсь, она того стоила". В Латвии замечена машина с посланием "изменнику"

В субботу, 4 июля, на улицах был замечен автомобиль марки BMW с надписями, намекающими на неверность его владельца.
Бок автомобиля украшала надпись на латышском языке, в переводе на русский означающая: "Марек, я надеюсь, она того стоила". А на багажнике виднелась многозначительная фраза: "Кран за рулем".
Пост с этим автомобилем в социальной сети Facebook собрал около 500 реакций, еще 2,4 тысячи им поделились.
Пока одни бросились защищать якобы провинившегося, отмечая, что "девчонка у него с яйцами", другие напомнили, что за такие дела грозят и судебные разбирательства вплоть до уголовной ответственности.
Некоторые же предположили, что на самом деле это шутка, разыгранная в рамках мальчишника.
Похоже, все так и есть - некоторое пользователи социальной сети написали, что видели этот автомобиль на мойке - уже чистеньким.
Отметим, что на днях на одном из форумов любителей BMW пользователь спрашивал, как бы так покрасить для мальчишника автомобиль, чтобы казалось, что это баллончик, а на самом деле потом это все было бы легко смыть.
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