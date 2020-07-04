Сб, 4.07.2020
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Фото ⟩ "Надеюсь, она того стоила". В Латвии замечена машина с посланием "изменнику"

ФОТО: Facebook/Kaspars Ozoliņš

В субботу, 4 июля, на улицах был замечен автомобиль марки BMW с надписями, намекающими на неверность его владельца. 

Бок автомобиля украшала надпись на латышском языке, в переводе на русский означающая: "Марек, я надеюсь, она того стоила". А на багажнике виднелась многозначительная фраза: "Кран за рулем".

Пост с этим автомобилем в социальной сети Facebook собрал около 500 реакций, еще 2,4 тысячи им поделились. 

Пока одни бросились защищать якобы провинившегося, отмечая, что "девчонка у него с яйцами", другие напомнили, что за такие дела грозят и судебные разбирательства вплоть до уголовной ответственности. 

Некоторые же предположили, что на самом деле это шутка, разыгранная в рамках мальчишника. 

Похоже, все так и есть - некоторое пользователи социальной сети написали, что видели этот автомобиль на мойке - уже чистеньким. 

Отметим, что на днях на одном из форумов любителей BMW пользователь спрашивал, как бы так покрасить для мальчишника автомобиль, чтобы казалось, что это баллончик, а на самом деле потом это все было бы легко смыть. 

ФОТО: BMW Power

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