Фото ⟩ "Надеюсь, она того стоила". В Латвии замечена машина с посланием "изменнику"

Бок автомобиля украшала надпись на латышском языке, в переводе на русский означающая: "Марек, я надеюсь, она того стоила". А на багажнике виднелась многозначительная фраза: "Кран за рулем".

Пост с этим автомобилем в социальной сети Facebook собрал около 500 реакций, еще 2,4 тысячи им поделились.

Пока одни бросились защищать якобы провинившегося, отмечая, что "девчонка у него с яйцами", другие напомнили, что за такие дела грозят и судебные разбирательства вплоть до уголовной ответственности.

Некоторые же предположили, что на самом деле это шутка, разыгранная в рамках мальчишника.

Похоже, все так и есть - некоторое пользователи социальной сети написали, что видели этот автомобиль на мойке - уже чистеньким.

Отметим, что на днях на одном из форумов любителей BMW пользователь спрашивал, как бы так покрасить для мальчишника автомобиль, чтобы казалось, что это баллончик, а на самом деле потом это все было бы легко смыть.

ФОТО: BMW Power