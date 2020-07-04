Фото ⟩ Певица МакSим впервые появилась на публике после новостей о болезни

Певица МакSим (наст. имя - Марина Абросимова), которая проходила лечение последствий страшного ДТП, впервые появилась на публике после слухов о продолжительной болезни. Снимком в соцсетях поделилась ее менеджер Маргарита Соколова.
В соцсетях появилось несколько свежих снимков артистки. На коротком видео она с тренером по боксу проводит тренировку. На звезде боксерские перчатки. На другом видео, певица ехдит верхом.
Также Маргарита Соколова показала МакSим с тренером по теннису после занятий.
Представитель певицы написала, что сейчас МакSим готовится к конкурсу.
Напомним, ранее стало известно, что МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем. Проблемы, которые возникли у певицы после аварии, произошедшей весной 2019 года, обострились. Врачи рекомендовали ей больше уделить время здоровью и отдохнуть. В итоге было принято решение взять отпуск на неопределенный срок.
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