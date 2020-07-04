Фото ⟩ Певица МакSим впервые появилась на публике после новостей о болезни

В соцсетях появилось несколько свежих снимков артистки. На коротком видео она с тренером по боксу проводит тренировку. На звезде боксерские перчатки. На другом видео, певица ехдит верхом.



Также Маргарита Соколова показала МакSим с тренером по теннису после занятий.

Представитель певицы написала, что сейчас МакSим готовится к конкурсу.

Напомним, ранее стало известно, что МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем. Проблемы, которые возникли у певицы после аварии, произошедшей весной 2019 года, обострились. Врачи рекомендовали ей больше уделить время здоровью и отдохнуть. В итоге было принято решение взять отпуск на неопределенный срок.