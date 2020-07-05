В Германии тысячи байкеров вышли на протест

Байкерам могут запретить ездить по воскресеньям и в праздники из-за шума, с этим не согласны тысячи человек, в том числе министр транспорта.
Тысячи байкеров по всей Германии вышли на акции протеста в субботу, 4 июля. Они выступают против запрета езды по воскресеньям и праздничным дням. За подобный запрет высказался немецкий бундесрат в мае. Цель инициативы - снизить количество шума в населенных пунктах. Предполагается, что власти городов будут сами принимать решение о запрете.
Самая крупная демонстрация состоялась в Штутгарте, туда съехались около 10 тысяч байкеров. 7500 мотоциклистов приехали протестовать в Висбаден. Отмечается, что инициаторы акций не рассчитывали на столь активный протест байкеров.
Министр транспорта против запретов
Так, в небольшом немецком Фридрихсхафене ожидали около тысячи человек, а приехали около 5 тысяч. В некоторых городах это привело к значительным пробкам. В Мюнхене полиция запретила большую демонстрацию байкеров, однако около 6 тысяч человек катались по городу.
Против запрета на передвижение мотоциклов по воскресеньям и выходным дням выступает также министр транспорта Германии Андреас Шойер (Andreas Scheuer). Он заявил, что власти на местах и так могут принимать меры по защите от шума, например, ограничивать проезд по некоторым улицам, поэтому новые запреты не нужны.
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