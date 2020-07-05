В Канаде на побережье находят обезглавленных морских львов. Эксперты считают, что виноваты люди

Неясно, как именно погибли эти животные, но, посмотрев на фотографии, эксперт по морским млекопитающим Анна Холл говорит, что, вероятнее всего, в этом виноват человек.

"Мне кажется, что это было сделано намеренно одним человеком или группой людей. Я очень надеюсь, что ответственные инстанции возьмутся за работу и выяснят, кто это делает, потому что это нарушение закона", - сказала Холл канадскому изданию CTV News.

По меньшей мере некоторые из найденных морских львов принадлежат к виду сивучей, которые известны также как ушастые тюлени или морские львы Стеллера — они внесены в Красную книгу и находятся под угрозой исчезновения.

Впервые труп безголового морского льва в апреле обнаружила на берегу моря жительницей Нанаймо Дебора Шорт, когда она гуляла по набережной.

"Сначала я подумала, что это бревно, но когда я подошла поближе, поняла, что это морской лев и у него отрублена голова. Мне стало плохо", - рассказала Шорт.

Причем эту уже не первая волна подобных происшествий в Канаде. В 2013 году на побережье Ванкувера были найдены четыре обезглавленных морских льва, а в 2014 году еще двенадцать трупов животных в Квебеке.

Анна Холл хочет добиться от властей вскрытия погибших животных, что, возможно, поможет установить причину их смерти, а также проведения соответствующего расследования.

Однако Стефани Лэйр, профессор ветеринарной медицины в Университете Монреаля, вполне допускает, что виновными могли быть дикие животные.