Джина Карано, над которой издевались в школе, а она стала легендой ММА и кинозвездой

Актрису и модель Джину Карано отлично знают не только поклонники вселенной Marvel и "Форсажа", но и любители женских смешанных единоборств (ММА), ведь еще десять лет назад она была главной звездой этого вида спорта. Путь Карано был непростым: в школе будущая звезда ММА была объектом насмешек из-за довольно мощного телосложения и большого веса.

Карано родилась в Далласе (Техас) и занималась спортом с раннего детства. В каждом из видов девочка делала успехи, но душа её не лежала ни к одному - Карано мечтала стать психологом. И не просто так: из-за довольно мощного телосложения и большого веса в школе будущая звезда ММА была объектом насмешек. Одноклассники часто называли её "громилой" или "толстухой".

"Моя мама говорила мне: ты не то, что ты весишь, ты то, что у тебя в душе", - передает портал Lenta.ru воспоминания девушки.

Однако о карьере психолога вскоре пришлось забыть - после третьего курса Джина бросила учебу в Университете штата Невада и переехала жить к сестре, страдающей хронической депрессией, чтобы помогать справляться с ежедневными трудностями.

В этот период своей жизни Карано начинает увлекаться муай-тай. Вообще, в зал впервые она пришла потому, что хотела сбросить вес, а ее тогдашний парень как раз увлекался этим боевым искусством.

Тренер - четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу - сразу увидел в ней потенциал. Вскоре спорт для Карано действительно стал основным занятием. На полулюбительском уровне она одержала 12 побед в 14 поединках, а еще один бой с ее участием окончился ничьей, пишет портал Lenta.ru.

Но в начале 2006 года тренер предложил Карано сменить ринг на клетку.

В то время он продюсировал реалити-шоу Ring Girls, где пять лучших американских девушек в муай-тай сражались с лучшими спортсменками Таиланда. Привлекательная девушка с голливудской улыбкой и жестким ударом сразу понравилась промоутерам ММА.

Первый в истории женский бой по правилам ММА состоялся 10 июня 2006 года. Карано нокаутировала соотечественницу Летицию Пестову за 39 секунд.

После еще нескольких боев Карано начали узнавать на улицах даже далекие от спорта американцы. Её постоянно приглашали в различные ток-шоу и передачи на телевидение в качестве гостьи.

На октябрь 2008-го был назначен бой с Келли Коболд. Этот поединок стал первым женским боем, показанным в США по национальному телеканалу - CBS. Во время взвешивания выяснилось, что Джина весит на 1,3 килограмма больше допустимого. Находчивая спортсменка не растерялась и полностью разделась, а затем, прикрывшись полотенцем, вновь встала на весы. За всем этим зрители наблюдали в прямом эфире, поэтому нет ничего удивительного в том, что интерес к поединку вырос еще сильнее.

Во время боя Джина несколько раз была близка к тому, чтобы отправить Коболд в нокаут, но в итоге победила решением, передает Lenta.ru

В 2009 году у Карано был назначен бой с грозным мастером бразильского джиу-джитсу Кристианой Жустину по прозвищу Киборг. Почти сразу выяснилось, что против нее у Джины нет шансов.

Бой был остановлен за секунду до конца первого раунда, когда Джина уже лежала на полу и потеряла способность защищаться. Первое в жизни поражение в ММА Карано потерпела на глазах у 15 тысяч зрителей, что были на арене, и еще миллионов болельщиков у экранов, пишет Lenta.ru.

Интересно, что Джина за выступление получила 100 тысяч долларов - это самый высокий на тот момент гонорар в женских ММА.

По сути, это стало концом ее спортивной карьеры, но не в кино. В 2011 году спортсменка дебютировала в кино в роли Мэллори Кейн в фильме "Нокаут", после чего Карано позвали в "Форсаж", где она сыграла Райли Хикс - члена дипломатической службы безопасности в команде Хоббса.

В 2016-м Карано ворвалась в топы, появившись в "Дэдпуле" - фантастическом боевике на основе комиксов Marvel. В 2018 году вышел фильм "Выжженная земля", в котором Джина играет наемную убийцу, а в 2019-м - сериал "Звездные войны: Мандалорец".

В голливудской тусовке Джина быстро стала своей. Единственное, о чем спортсменка говорит неохотно, - личная жизнь. Известно, что у Карано были романы с актерами Китом Коупом и Генри Кавиллом, но ни к чему серьезному они не привели. Она признается, что мужчин пугает ее физическая сила: "Все мои мужики были слабее меня. Хотя меня это в принципе никогда не смущало", пишет Lenta.ru.