Вс, 5.07.2020
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За прошедшие сутки в Латвии один новый случай Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: https://pixabay.com/

За прошедшие сутки в Латвии было проведено 1042 теста на Covid-19 и выявлен один новый случай заражения, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

 

В целом за время пандемии сделано 157 826 тестов, позитивными были 0,71%..

Согласно данным на 4 июля в Латвии выздоровели уже 1000 человек, или 88,96% из 1124 заболевших.

Умерли 30 инфицированных коронавирусом, что составляет 2,7% заболевших.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что в течение последних суток не госпитализирован ни один человек с Covid-19. В больницах находятся четыре пациента, у троих из них заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.

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