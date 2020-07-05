За прошедшие сутки в Латвии один новый случай Covid-19

В целом за время пандемии сделано 157 826 тестов, позитивными были 0,71%..

Согласно данным на 4 июля в Латвии выздоровели уже 1000 человек, или 88,96% из 1124 заболевших.

Умерли 30 инфицированных коронавирусом, что составляет 2,7% заболевших.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что в течение последних суток не госпитализирован ни один человек с Covid-19. В больницах находятся четыре пациента, у троих из них заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.