Футбол с Владимиром Ивановым: РФШ с круиз-контролем, голова Белаковича и рваная игра в Вентспилсе

Что происходит с "Лиепаей" - непонятно: состав есть, имена есть, опытные футболисты - тоже есть, а игры нет. Какой-то бардак, по другому и не скажешь, творится в стане лиепайчан уже не первый матч и тренерам есть над чем задуматься.

Кузнецом победы "желто-синих" на этот раз стал Даниил Улимбашев - передача и гол. Именно Улимбашев на 49-й минуте удвоил результат, сняв многие вопросы, а в первом тайме свой мяч ударом в касание забил мой бразильский любимчик Виллела.

Правда, несмотря на упорнейший характер принципиального поединка, саму игру я бы не назвал шедевром. Объясню почему - не люблю критиковать судей, но бывают встречи, после которых такая критика неизбежна. И этот матч - как раз из этого разряда: главный арбитр Александр Ануфриев был самым заметным на протяжении всех 90 минут, что точно не является комплиментом для рефери. И тут дело даже не в том, что он показал семь желтых и одну красную карточку, что раздавал предупреждения направо и налево чуть ли не всей скамейке запасных "Вентспилса".

Это в его компетенции в конце концов. Я о другом - прозевав тот самый момент при зашкаливании эмоций, он явно упустил нити игры. Разбрасывание карточками - это уже следствие, тушение пожара, из-за чего, кстати, игра во многом и получилась какой-то дерганной, рваной, разбилась на крошечные эпизоды. Все эти постоянные свистки по делу и не очень, разговоры с игроками и выяснение отношений с тренерами, мимика и жесты "властелина игры" - это не тот стиль, которым надо утверждаться.

Ануфриев не самый плохой арбитр в Латвии, но в тот вечер он не справился со своей работой.

Днем ранее прошли еще два матча, которые открывали 5-й тур. О "Тукумсе" жестко, но честно - эта команда не для высшей лиги. Во всяком случае в нынешнем ее составе, который даже в домашней игре с "Меттой" быстро выбросил белый флаг (0:3 к 41-й минуте). Итог для "Тукумса" плачевный - 1:3, при этом хозяевам поля не помогли и многочисленные болельщики. Пять поражений, разумеется, не приговор, но маленькая катастрофа точно. Украшение игры - третий гол в конце первого тайма в исполнении Эмила Бирки (мощнейший удар под перекладину из-за пределов штрафной).

Наконец, в Валмиере хозяева поля сыграли вничью со "Спартаком" - 2:2. Свой пятый гол в сезоне провел капитан юрмалчан Неманья Белакович (он возглавляет список бомбардиров "Вирслиги" на пару с Эмерсоном Сантаной из РФШ), а вот подопечные Тамаза Пертии вновь заставили своего тренера хвататься за голову. "Валмиера" в который раз продемонстрировала, что если что и умеет хорошо, так это догонять (вспоминаем матч в Вентспилсе - те же 2:2). В начале второго тайма со "Спартаком" было даже 0:2, но ближе к концу встречи местные фанаты вздохнули с облегчением, когда на 79-й минуте точку в игре поставил Арокодаре.

Да, игра "Валмеры" медленно, но выправляется, однако надо признать - пока что у нее есть проблемы не только в защите, но и на последнем рубеже. Вратари в "Валмиере" - точно не самое сильное звено (гол Ариагнера Смита - это очевидный ляп Владислава Лазарева). Результативная ничья все равно оставляет "Валмиеру" на скромном девятом месте.

Матчи 6-го тура "Вирслиги" растянутся на три дня (7-9 июля).