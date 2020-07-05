Футбол с Владимиром Ивановым: РФШ с круиз-контролем, голова Белаковича и рваная игра в Вентспилсе

Тройка мчится, тройка скачет... В пятом туре чемпионата Латвии по футболу трио лидеров - РФШ, "Рига" и "Вентспилс", дружно одерживает очередные победы, уходя в отрыв от пелотона "Вирслиги". Из нижней части турнирной таблицы порадовали дерзкий "Даугавпилс", пусть и проигравший на стадионе "Сконто", да "Метта". У остальных прошедший тур скорее "в минус".
Начну с игры, которой закрывался отчетный тур. На "Аркадии" футболисты РФШ со счетом 1:0 переиграли "Елгаву", одержав пятую победу кряду. Так что максимально возможные 15 баллов для команды Виктора Мороза, включившей, такое ощущение, режим круиз-контроля - как заслуженное вознаграждение.
Про гостей скажу только одно - вновь, как и в прошлом году, у этой команды импотенция в атаке, минимум креатива, стиль, про который обычно говорят - "сами не играют и другим не дают".
В принципе, именно такой вязкий матч я и подразумевал несколько дней назад при том, что рижане сами себе усложнили жизнь, когда в первом тайме при исполнении 11-метрового Томаш Шимкович проверил на прочность крестовину ворот "Елгавы", не реализовав пенальти. Зато во втором тайме капитан РФШ сполна реабилитировался. На 53-й минуте превосходно сыграл Артур Зюзин, пожалуй, самый яркий плеймейкер из числа латвийских полузащитников "здесь и сейчас": пас Зюзина и удар Шимковича примерно с десяти метров, который оказался неберущимся для Владислава Куракина.
⏯️ VIDEO: Noskaties šī vakara spēles @RFSDaily - @fkjelgava (1:0) vārtu guvuma video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 4, 2020
⚽️ 1:0 Tomaš Šimkovič 53'#Virsliga2020 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/4KiWS1pVwX
В принципе, у "Елгавы" даже на ничью шансов не было, а вот РФШ могла победить с более крупным счетом. Но лучший бомбардир двух последних сезонов Дарко Лемаич, восстановившийся после травмы, только разгоняется (именно он заменил Зюзина на 62-й минуте). Высоченный серб пока что смотрится так себе - ему элементарно нужно время для обретения оптимальной формы и гармоничной интеграции в схему Мороза.
Не сплоховала в тот вечер и "Рига" Олега Кононова, которая образцово-показательно провела второй тайм домашнего матча против "Даугавпилса", на стадионе "Сконто" выпоров соперника со счетом 3:1 (в составе хозяев поля голы на счету Стефана Панича, Нкололо и Романа Дебелко с пенальти).
⏯️ VIDEO: Noskaties @FutbolaVirsliga spēles @RigaFC_Official - @BFC_Daugavpils (3:1) vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 4, 2020
⚽️ 1:0 Stefan Panič 51'
⚽️ 2:0 Michael Jordan Nkololo 74'
⚽️ 3:0 Roman Debelko 84' (11m)
⚽️ 3:1 Kirill Makeev 90+3'#Virsliga2020 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/zTOqQ9fzOj
У рижан 12 очков и стабильно второе место. Кстати, в этом случае, в отличие от другой вышеупомянутой игры в столице, проигравших не хочется закидывать помидорами. Наоборот, "Даугавпилс" понравился отсутствием страха и какого-то прагматичного расчета. Так что счет пусть и по игре, а эту победу "Рига" вновь может записать в свой актив благодаря классу, но и соперник был все же хорош. Тягаться с действующим чемпионом сегодня никто не может, и в лучшем случае, как показывает практика, оппонентов хватает на один тайм или час.
Курземское дерби "Вентспилс" - "Лиепая" под номером 90 для последней из этой двойки обернулось третьим поражение кряду. Хозяева поля по делу взяли верх - 2:1, закрепившись на третьей позиции с 10 очками (у идущего следом "Спартака" - 7 очков).
Что происходит с "Лиепаей" - непонятно: состав есть, имена есть, опытные футболисты - тоже есть, а игры нет. Какой-то бардак, по другому и не скажешь, творится в стане лиепайчан уже не первый матч и тренерам есть над чем задуматься.
Кузнецом победы "желто-синих" на этот раз стал Даниил Улимбашев - передача и гол. Именно Улимбашев на 49-й минуте удвоил результат, сняв многие вопросы, а в первом тайме свой мяч ударом в касание забил мой бразильский любимчик Виллела.
⏯️ VIDEO: Noskaties šīs dienas spēles @fkventspils_ - @LiepajaFK (2:1) vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 4, 2020
⚽️ 1:0 Lucas Villela Rezende 29'
⚽️ 2:0 Daniils Ulimbaševs 49'
⚽️ 2:1 Artūrs Karašausks 74'#Virsliga2020 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/ntU3f9MSPb
Правда, несмотря на упорнейший характер принципиального поединка, саму игру я бы не назвал шедевром. Объясню почему - не люблю критиковать судей, но бывают встречи, после которых такая критика неизбежна. И этот матч - как раз из этого разряда: главный арбитр Александр Ануфриев был самым заметным на протяжении всех 90 минут, что точно не является комплиментом для рефери. И тут дело даже не в том, что он показал семь желтых и одну красную карточку, что раздавал предупреждения направо и налево чуть ли не всей скамейке запасных "Вентспилса".
Это в его компетенции в конце концов. Я о другом - прозевав тот самый момент при зашкаливании эмоций, он явно упустил нити игры. Разбрасывание карточками - это уже следствие, тушение пожара, из-за чего, кстати, игра во многом и получилась какой-то дерганной, рваной, разбилась на крошечные эпизоды. Все эти постоянные свистки по делу и не очень, разговоры с игроками и выяснение отношений с тренерами, мимика и жесты "властелина игры" - это не тот стиль, которым надо утверждаться.
Ануфриев не самый плохой арбитр в Латвии, но в тот вечер он не справился со своей работой.
Днем ранее прошли еще два матча, которые открывали 5-й тур. О "Тукумсе" жестко, но честно - эта команда не для высшей лиги. Во всяком случае в нынешнем ее составе, который даже в домашней игре с "Меттой" быстро выбросил белый флаг (0:3 к 41-й минуте). Итог для "Тукумса" плачевный - 1:3, при этом хозяевам поля не помогли и многочисленные болельщики. Пять поражений, разумеется, не приговор, но маленькая катастрофа точно. Украшение игры - третий гол в конце первого тайма в исполнении Эмила Бирки (мощнейший удар под перекладину из-за пределов штрафной).
⏯️ VIDEO: @FutbolaVirsliga spēles @FKTUKUMS - @FSMETTA (1:3) vārtu guvumu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 3, 2020
⚽️ 0:1 Ričards Žaldovskis 6’
⚽️ 0:2 Kgotso Masangane 25’
⚽️ 0:3 Emīls Birka 41’
⚽️ 1:3 Kristaps Gailis 64’#Virsliga2020 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/vBAb562yWW
Наконец, в Валмиере хозяева поля сыграли вничью со "Спартаком" - 2:2. Свой пятый гол в сезоне провел капитан юрмалчан Неманья Белакович (он возглавляет список бомбардиров "Вирслиги" на пару с Эмерсоном Сантаной из РФШ), а вот подопечные Тамаза Пертии вновь заставили своего тренера хвататься за голову. "Валмиера" в который раз продемонстрировала, что если что и умеет хорошо, так это догонять (вспоминаем матч в Вентспилсе - те же 2:2). В начале второго тайма со "Спартаком" было даже 0:2, но ближе к концу встречи местные фанаты вздохнули с облегчением, когда на 79-й минуте точку в игре поставил Арокодаре.
⏯️ VIDEO: Spēles @valmierafc - @fkspartaks (2:2) vārtu guvumu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 3, 2020
⚽️ 0:1 Nemanja Belaković 38'
⚽️ 0:2 Ariagner Steven Smith Medina 51'
⚽️ 1:2 Samat Sarsenov 55'
⚽️ 2:2 Toluwalase Emmanuel Arokodare 79'#Virsliga2020 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/wmp0kB8csp
Да, игра "Валмеры" медленно, но выправляется, однако надо признать - пока что у нее есть проблемы не только в защите, но и на последнем рубеже. Вратари в "Валмиере" - точно не самое сильное звено (гол Ариагнера Смита - это очевидный ляп Владислава Лазарева). Результативная ничья все равно оставляет "Валмиеру" на скромном девятом месте.
Матчи 6-го тура "Вирслиги" растянутся на три дня (7-9 июля).
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