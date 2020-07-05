Вс, 5.07.2020
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В Латвии бессовестно воруют велосипеды. За последнюю неделю украли уже 78 штук

Иллюстративное фото

ФОТО: Artūrs Ķipsts/LETA

За прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 17 велосипедных краж, что увеличило количество украденных на этой неделе велосипедов до 78, гласит статистика Госполиции.

В субботу 12 велосипедных краж были зарегистрированы в Рижском регионе, по две - в Видземе и Латгале, а одна - в Курземе.

На этой неделе больше всего - 19 - велосипедных краж было зарегистрировано в понедельник, а меньше всего - во вторник, когда полиция получила сообщения только о семи украденных велосипедах.

62 из 78 совершенных за неделю краж были совершены в Рижском регионе, шесть - в Курземе, по четыре - в Латгале и Видземе, две - в Земгале.

Также на этой неделе было зафиксировано 13 угонов автомашин и 37 квартирных краж.

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