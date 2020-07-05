Вс, 5.07.2020
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В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол

Иллюстративное фото

ФОТО: Sem van der Wal / EPA

Граждане должны сами "создавать свою идентичность и жить в полной свободе и безопасности", заявила министр образования и культуры Нидерландов.

Удостоверения личности подданных Нидерландов в будущем не будут содержать указания пола. Эта категория будет исключена из них с 2024-2025 года, говорится в письме министра образования, культуры и науки Нидерландов Ингрид ван Энгелсховен, направленном в субботу, 4 июля, парламенту страны.

По ее словам, тем самым правительство хочет "там, где это возможно, отказаться от необязательной регистрации пола". Вместо этого граждане должны "создать свою собственную идентичность и жить в полной свободе и безопасности", пояснила министр.

ЛГБТ-сообщество приветствовало отказ от указания пола

Одновременно ван Энгелсховен подчеркнула, что Нидерланды не станут первой страной в мире, которая введет гендерно-нейтральные удостоверения личности: пол в таких документах не указывается и в ФРГ. При этом в заграничных паспортах категория пола останется в связи с предписаниями ЕС.

Нидерландское объединение защиты прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов приветствовало планы правительства. "Это отличная новость для людей, ежедневно сталкивающихся с проблемами из-за таких категорий в их документах", - говорится в заявлении.

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