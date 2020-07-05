В Австрии убит чеченский блогер, просивший политическое убежище

Источник агентства в госорганах Австрии сообщил, что убитый - это 43-летний Анзор (Мамихан) Умаров, сменивший имя в Австрии на Мартин Б, пишет "Дождь". Знакомые блогера Умарова также подтвердили изданию, что был убит именно он.

Известно, что с 2007 года у погибшего был статус "условного беженца". Это статус, который присваивается иностранцам, опасающимся за преследования из-за политического кризиса в их стране.

"Дождь" отмечает, что Умаров критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и говорил знакомым, что он "назначил награду за его убийство". Умаров критиковал Кадырова в том числе в своем YouTube-канале "Анзор из Вены".

В апреле 2020 года Умаров записал видеообращение к Рамзану Кадырову. Стоя на мосту через Дунай в Вене, Умаров оскорблял Кадырова, его отца, а также называл свой номер телефона, отмечает Русская служба BBC.

К вечеру стало известно, что в Австрии задержано уже двое подозреваемых в убийстве. По данным издания "Кавказский узел", по крайней мере один из задержанных - также уроженец Чечни.