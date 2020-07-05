Тренера нет, но тренировки по расписанию: рижское "Динамо" готовится к новому сезону КХЛ

Информация на домашней страничке КХЛ гласит, что 14 июля у хоккеистов рижского "Динамо" предусмотрено "углублённое медицинское обследование". В свою очередь, с 16 по 30 июля пройдёт "тренировочный сбор в Риге".

"Даты правильные. Своевременно поедем на тренировочный сбор. Всё будет хорошо",

- в беседе с TVNET сказал Савицкис, дав понять, что лагерь, возможно, пройдёт не в Риге, а в другом месте.

Отметим, что у команды всё ещё нет официально утверждённого главного тренера и его ассистентов. Помимо этого, согласно домашней странице КХЛ, по данным от 5 июля, договор на следующий сезон заключен лишь с одним игроком - нападающим Эмилом Гегерисом.

В свою очередь на домашней странице рижского "Динамо" и вовсе нет раздела, в котором был бы указан тренерский и командный состав.

"Неформальная работа ведётся", - так о комплектации команды высказался Савицкис, отметив, что новости будут уже на следующей неделе. По его словам, бюджет клуба на следующий сезон практически утверждён. "Переговоры близятся к завершению", - сказал Савицкис.

В публичном пространстве прозвучало, что, в связи с ограничениями из-за пандемии Covid-19, в начале сезона игры рижского "Динамо" могут пройти в России.

"Об этом рано судить. Посмотрим, какая на тот момент будет ситуация", - заявил на это председатель совета рижского "Динамо".

Напомним, начало сезона КХЛ 2020/21 намечено на 2 сентября. Своё участие подтвердили 23 клуба. В прошлом сезоне выступали 24 команды, однако в начале апреля "Адмирал" сообщил, что в целях экономии следующий сезон в КХЛ пропустит.