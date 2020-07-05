Семейная ссора в Украине: мужчина поджог квартиру, а вспыхнула крыша многоэтажки

В воскресенье, 5 июля, в Херсонской области, Украина, вспыхнула крыша пятиэтажного жилого дома, пишет Корреспондент.net со ссылкой на местное издание "Online Новая Каховка".
Издание ZPost сообщило, что в одной из квартир была семейная ссора, в результате которой мужчина поджег квартиру на пятом этаже.
Пожар перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания. В социальных сетях распространились фотографии с места ЧП:
О жертвах и пострадавших пока не сообщается.
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