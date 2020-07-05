Семейная ссора в Украине: мужчина поджог квартиру, а вспыхнула крыша многоэтажки

Издание ZPost сообщило, что в одной из квартир была семейная ссора, в результате которой мужчина поджег квартиру на пятом этаже.

Пожар перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания. В социальных сетях распространились фотографии с места ЧП:

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.