Вс, 5.07.2020
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Семейная ссора в Украине: мужчина поджог квартиру, а вспыхнула крыша многоэтажки

ФОТО: Facebook.com/ievankov

​В воскресенье, 5 июля, в Херсонской области, Украина, вспыхнула крыша пятиэтажного жилого дома, пишет Корреспондент.net со ссылкой на местное издание "Online Новая Каховка".

Издание ZPost сообщило, что в одной из квартир была семейная ссора, в результате которой мужчина поджег квартиру на пятом этаже.

Пожар перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания. В социальных сетях распространились фотографии с места ЧП:

О жертвах и пострадавших пока не сообщается. 

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