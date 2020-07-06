Пешеходы заметили в машине Урбановича устройство, очень напоминающее детектор радаров

Внедорожник, за стеклом которого лежит выданное Сеймом разрешение на парковку, привлек внимание прохожих черной коробочкой, которая на присосках прикреплена к лобовому стеклу. Она напоминает устройства, которые водители используют, чтобы узнать, нет ли впереди на шоссе полицейских радаров. На этой машине ездит депутат Янис Урбанович.
На вопрос, не является ли это устройство антирадаром, Урбанович "Новостям TV3" ответил отрицательно, добавив позднее, что "если бы был радар, не было бы штрафов".
В свою очередь в полиции указывают, судя по фотографиям, это может быть так называемый детектор скорости. Они запрещены, и в 2018 году полиция конфисковала 228 таких устройств, в 2019 году - 192, а в этом году - 91.
Представитель Госполиции Андрис Лоцс указал, что сложно сказать, используется ли устройство и каковы его функции.
"У инспекторов, работающих на улице, у них есть в машине устройства, которые показывает так называемые антирадары, можно констатировать, был или не был он включен, использовался или нет. Но в этом случае тяжело сказать, нужно смотреть на месте", - отметил Лоцс.
Если бы автомобиль остановили на шоссе и устройство было бы включено, то другое дело - пришлось бы платить штраф. В свою очередь если машина с устройством на лобовом стекле припарковано на улице, проверять ее нет никакого правового обоснования.
"Мы действительно не знаем, антирадар ли это. Может быть, что-то прилеплено для красоты. Может быть, это освежитель воздуха. Нельзя так просто идти, брать и смотреть, потому что кому-то показалось. Полиция работает строго в рамках закона. У полиции есть права изымать лишь в случае, если было констатировано нарушение. Никто не запрещает вешать регистраторы. Если их не используют, они могут находиться в машине, нет запрета этого делать," - указал Лоцс.
Устройство на лобовом стекле автомобиля очень напоминает Genevo One M, которым торгуют в латвийских интернет-магазинах. В описании указано, что устройство воспринимает все используемые в Латвии и Европе микроволновые и лазерные радары, в том числе используемые в Латвии в трафарированных и нетрафарарованных полицейских автомобилях и мотоциклах радары Stalker и Genesis. Эту модель "не обнаруживается полицией", рекламируют продавцы.
После вопроса "Новостей TV3", действительно ли это то устройство, находившееся на лобовом стекле автомобиля, Урбанович ответил, что выбросил его, "так как и регистраторы нельзя".
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