В Латвии впервые в истории наблюдалась отрицательная оптовая цена электроэнергии

Как отметили в Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK), такая нетипичная ситуация наблюдается впервые в истории.

Комиссия указывает, что начиная уже с полуночи 6 июня наблюдалось постепенное снижение цен на электроэнергию. С 3 до 4 часов ночи стоимость электроэнергии была 0 евро за MWh, а рекордно низкой отметки она достигла в 5 часов утра.

Руководитель отдела то надзору за рынком SPRK Янис Негрибс рассказал, что для тех потребителей, которые заключили договоры о переменной биржевой цене на электроэнергию, нулевая и отрицательная цена дает существенную выгоду, так как они не платят за производство электроэнергии.

В то же время цена на бирже не влияет на торговую наценку и плату за услуги электрораспределительной системы.

"Наибольшее преимущество пользователь ощущает, когда цена на бирже отрицательная. Производители компенсируют потребление электроэнергии, что пользователи ощущают как компенсацию выплаты системных услуг, что в свою очередь еще больше снижает счет за электроэнергию для пользователя", - рассказал Негрибс.

В первом полугодии этого года средняя цена электроэнергии на бирже составляла 28,24 евро за MWh, что на 39% ниже, чем годом ранее. Кроме того, данные рынка SPRK подтверждают, что в этом году значительно вырос интерес к договорам цены на бирже, в том числе и среди домашних хозяйств.

В договорах с изменчивыми ценами стоимость меняется соответственно изменениям на бирже. Заключая такой договор, пользователи должны быть готовы взять на себя риски ценовых колебаний. В то же время это возможность сэкономить в случаях, когда цена на бирже снижается или меняются потребительские привычки, например, больше электроэнергии потребляется ночью и в выходные, когда цена электроэнергии на бирже чаще всего дешевле.