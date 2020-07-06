Covid-19: Австралия изолирует штат Виктория

Реагируя на вспышку Covid-19, Австралия фактически изолирует штат Виктория от остальной страны, сообщает AFP.
Начиная с полуночи вторника, впервые с начала пандемии будет закрыта граница между штатом Виктория и Новым Южным Уэльсом.
Остановлены и планы открыть ранее закрытую границу со штатом Южная Австралия.
Виктория, число жителей которого превышает 6,6 миллионов, в понедельник сообщил о 127 новых случаях коронавируса.
Вирус начал распространяться в плотно обжитых района Мельбурна, где столь большого количество зараженных не предусматривалось.
Премьер-министр штата Дэниел Эндрюс сообщил, что решение закрыть границы штата - понятная реакция на вспышку инфекции, которая поможет ограничить распространение вируса.
16 новых случаев констатированы в девяти высотках, в которых проживают 3000 человек. С субботы им установлен карантин.
В многоэтажках живет большое количество мигрантов, которые особенно не защищены перед лицом пандемии.
Всего в Австралии зарегистрировано 8500 случаев заражения Covid-19, 105 человек умерли.
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