Covid-19: Австралия изолирует штат Виктория

Начиная с полуночи вторника, впервые с начала пандемии будет закрыта граница между штатом Виктория и Новым Южным Уэльсом.

Остановлены и планы открыть ранее закрытую границу со штатом Южная Австралия.

Виктория, число жителей которого превышает 6,6 миллионов, в понедельник сообщил о 127 новых случаях коронавируса.

Вирус начал распространяться в плотно обжитых района Мельбурна, где столь большого количество зараженных не предусматривалось.

Премьер-министр штата Дэниел Эндрюс сообщил, что решение закрыть границы штата - понятная реакция на вспышку инфекции, которая поможет ограничить распространение вируса.

16 новых случаев констатированы в девяти высотках, в которых проживают 3000 человек. С субботы им установлен карантин.

В многоэтажках живет большое количество мигрантов, которые особенно не защищены перед лицом пандемии.

Всего в Австралии зарегистрировано 8500 случаев заражения Covid-19, 105 человек умерли.