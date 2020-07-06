Пн, 6.07.2020
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Авария на улице Бикерниеку: было нарушено движение 14-го троллейбуса

Троллейбус в Риге

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Утром в понедельник, 6 июля, в Риге из-за аварии было остановлено движение троллейбусов 14-го маршрута, сообщает агентство LETA со ссылкой на информацию Rīgas satiksme.

В данный момент движение уже возобновлено. 

Авария произошла на перекрестке улиц Бикерниеку и Лиелвардес.

В графике курсирования троллейбусов наблюдаются небольшие задержки. 

С небольшими задержками курсирует и 16-й троллейбус.

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