Авария на улице Бикерниеку: было нарушено движение 14-го троллейбуса

Утром в понедельник, 6 июля, в Риге из-за аварии было остановлено движение троллейбусов 14-го маршрута, сообщает агентство LETA со ссылкой на информацию Rīgas satiksme.
В данный момент движение уже возобновлено.
Авария произошла на перекрестке улиц Бикерниеку и Лиелвардес.
В графике курсирования троллейбусов наблюдаются небольшие задержки.
С небольшими задержками курсирует и 16-й троллейбус.
Uzmanību! Apstājusies 14.trolejbusa kustība. Biķernieku un Lielvārdes ielas krustojumā noticis ceļu satiksmes negadījums.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) July 6, 2020
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