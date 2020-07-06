Павел Прилучный прервал молчание и сделал заявление

(орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. ред.)

"Дорогие Друзья, Фолловеры, Хейтеры, Троллеры, СМИ и прочая достопочтенная Публика! В последнее время развелось много слухов вокруг моей личной жизни. Дабы развеять их раз и навсегда и прекратить внедряться в мое пространство, я хочу, чтобы Вы поняли - мне никогда не нравилось и не нравится выносить все на публику.

В моей жизни давно начался новый этап, который не подразумевает в ней Ваше прямое участие", - указал Прилучный.

Он объяснил, что, скорее всего, никому не понравилось бы распускание слухов, приписывание несуществующих историй, оскорбления близких и прочие злословия.

(орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. ред.)

"Никогда не судите предполагая. Вы не знали и не знаете обо мне ни-че-го. И мне неважно, что Вы думаете обо мне.

Также новый этап подразумевает за собой то, что я хочу максимально избегать фотографирования в общественных местах с незнакомыми мне людьми, моя профессия - моя профессия, для фотосетов - есть фотомодели. Эта страница отныне будет посвящена детям, новостным сводкам о новых проектах и путешествиях", - написал Павел.

ФОТО: instagram.com/bugevuge

Накануне развода Агата Муцениеце в интервью Ксении Собчак призналась, что все еще любит своего бывшего мужа и не хочет причинять ему вреда.

"Я люблю этого человека и ни в коем случае не хочу показать его в дурном свете. А как по-другому? Уничтожать человека? Человек заблудился", - сказала она.

Развод Прилучного и Муцениеце прошел относительно мирно. Вопросы о разделе имущества и выплате алиментов бывшие супруги решили полюбовно и без помощи юристов. Актер оставил жене и детям квартиру в Москве, а опеку они поделили поровну: хотя дети живут с мамой, они могут видеться с отцом, когда он этого захочет.

Напомним, актеры познакомились на съемках популярного телесериала "Закрытая школа" в 2010 году и уже спустя год сыграли тайную свадьбу. В браке у них родились двое детей - дочь Мия и сын Тимофей.